Kuzey Kore lideri halkına kendi dışkılarından gübre yapmaları emrini verdi!













Çin ile yaşanan anlaşmazlık yaşayan ve bu yüzden de gübre sıkıntısı çeken Kuzey Kore'de başkanlarından flaş bir çağrı geldi. Kim Jong-un, verdiği bir emirde ülkede yaşanan gübre azlığını halkın kendi dışkılarını kullanarak geçirmelerini istediği belirtildi.Tarımsal alanda kullanılan gübrelerini uzun yıllardır Çin'den getiren Kuzey Kore, halkının ev yapımı gübre kullanması yönünde bir teşvik sağladı. Yetkililer bu konuyla ilgili 10 günlük bir süreç başlatırken, kendi dışkılarından gübre üretmeleri konusunda da sürekli olarak çağrılar yayınlanıyor. Yapılan çağrılarda ayrıca, belirlenen kotayı dolduran herkesin kendi dışkıları ile ticaret yapmasına da izin verileceği duyuruldu.