DÜNYA
27 Kasım 2022 - 12:24

Kuzey Kore'nin demir yumruklu lideri Kim Jong Un'un nükleer hedefi belli oldu!

24 Şubat'tan bu yana dünyanın gözü kulağı Ukrayna'dan gelen haberlerde. Ancak savaş Ukrayna'dan binlerce kilometre uzakta çıkabilir.

DÜNYA
27 Kasım 2022 - 12:24
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kuzey Kore'nin demir yumruklu lideri Kim Jong Un'un nükleer hedefi belli oldu!


24 Şubat'tan bu yana dünyanın gözü kulağı Ukrayna'dan gelen haberlerde. Ancak Ukrayna'dan binlerce kilometre uzakta savaşın mümkün olabileceği ihtimali konuşuluyor.

 Kuzey Kore'den yapılan açıklamada, bir dizi füze testi de dahil olmak üzere ABD ve Güney Kore askeri tatbikatlarına yanıt olarak gerilimin zirveye ulaştığı belirtildi. Devlet tarafından yönetilen Kore Merkezi haber Ajansı (KCNA), ülkeyi demir yumrukla yöneten Kim Jong-un'un "nükleer meydan okumasını" anlatan bir bildiri yayınladı.

GERİ ADIM ATMIYOR

Kim Jong Un’dan nükleer meydan okuma



Geçtiğimiz günlerde imzaladığı nükleer denemeyle ABD ve diğer bölge güçlerinin tepkisini çeken Kuzey Kore, nihai hedefinin dünyanın en güçlü nükleer gücü olmak olduğunu açıkladı. Diğer bir deyişle, Kim Jong-un tüm dünyaya, tüm tepkilere rağmen nükleer hedeflerinden geri adım atmayacağını ilan edildi.

KCNA'nın bildirdiğine göre, Kim Jong-un bu duyuruyu, Kuzey Kore'nin en büyük balistik füzesi olan Hwasong-17'nin fırlatılmasına karışan düzinelerce askeri yetkiliyi lanse ederken yaptı. Kuzey Kore lideri, ABD'ye ulaşabilen kıtalararası bir balistik füze olan Hwasong-17'nin "dünyanın en güçlü stratejik silahı" olduğunu söyleyerek, Kuzey Kore'nin dünyadaki en güçlü ordulaınra liderlik eden bir ordunun olduğunu söylediği ifade edildi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Trump, ABD'li yazar E. Jean Carroll’ın tecavüz iddiası bağlantılı davasında ifade verecek!
Trump, ABD'li yazar E. Jean Carroll’ın tecavüz iddiası bağlantılı davasında ifade verecek!
Pentagon'dan Pençe-Kılıç Harekatına sert eleştiri: ABD askerlerinin güvenliğini tehdit ediyor!
Pentagon'dan Pençe-Kılıç Harekatına sert eleştiri: ABD askerlerinin güvenliğini tehdit ediyor!
Yurt dışında yaşamak isteyenler dikkat! Devlet 30 bin euro / 575 bin lira ev parası veriyor! Vatandaşlık da bedava
Yurt dışında yaşamak isteyenler dikkat! Devlet 30 bin euro / 575 bin lira ev parası veriyor! Vatandaşlık da bedava
Belçika'da haftada 4 gün mesai dönemi bugün resmi olarak başladı!
Belçika'da haftada 4 gün mesai dönemi bugün resmi olarak başladı!
Yaşayan Nostradamus lakablı kahinin Dünya Kupası kehaneti olay yarattı!
Yaşayan Nostradamus lakablı kahinin Dünya Kupası kehaneti olay yarattı!
İran'da protestoya katılan oyuncular tek tek gözaltına alınıyor!
İran'da protestoya katılan oyuncular tek tek gözaltına alınıyor!
Son Haberler
Motorinde ibre aşağı yönlü düşüyor: Bu gece 82 kuruş indirim!
Motorinde ibre aşağı yönlü düşüyor: Bu gece 82 kuruş indirim!
Bebek bekleyen Aslı Enver'den pişmanlık itirafı!
Bebek bekleyen Aslı Enver'den pişmanlık itirafı!
Vergi kaçakçılarına af yok! 2.916 adet vergi suçu raporu savcılığa verildi
Vergi kaçakçılarına af yok! 2.916 adet vergi suçu raporu savcılığa...
Mehmet Ali Erbil isyan bayrağını çekti: 'Sizin yüzünüzden! Nazar değdirdiniz'
Mehmet Ali Erbil isyan bayrağını çekti: 'Sizin yüzünüzden! Nazar...
Uzmanlardan Twitter kullanıcılarına dikkat çeken uyarı: 'Sakın hesabınızı silmeyin'!
Uzmanlardan Twitter kullanıcılarına dikkat çeken uyarı: 'Sakın hesabınızı...
Milyonlarca EYT'li kara kara düşünüyordu! 5 puanlık pirim düzenlemesi detayları belli oldu
Milyonlarca EYT'li kara kara düşünüyordu! 5 puanlık pirim düzenlemesi...
Pınar Deniz açılan canlı yayında ezan gafı yaptı! Güzel oyuncuya büyük tepki..
Pınar Deniz açılan canlı yayında ezan gafı yaptı! Güzel oyuncuya...
Masterchef 26 Kasım eleme adayları! Bireysel oyun kazanan 3 isim adını ilk 9'a yazdırdı
Masterchef 26 Kasım eleme adayları! Bireysel oyun kazanan 3 isim adını...
Uzman öğretmen maaş farkı/ zammı ne kadar? Uzman öğretmen maaş farkı ne zaman yatacak?
Uzman öğretmen maaş farkı/ zammı ne kadar? Uzman öğretmen maaş...
SGK uyardı: Maaşlar faiziyle geri alınacak! Bunu yapanın başı yanacak
SGK uyardı: Maaşlar faiziyle geri alınacak! Bunu yapanın başı yanacak
EYT'lilere bir müjde daha geldi! Tazminat hakkı, prim desteği... EYT avantaja dönüşüyor
EYT'lilere bir müjde daha geldi! Tazminat hakkı, prim desteği... EYT...
Emeklilere ikramiye müjdesi! TÜFE zammı geliyor 2023'te 5.000 TL ödenecek
Emeklilere ikramiye müjdesi! TÜFE zammı geliyor 2023'te 5.000 TL ödenecek
Bu güzelliğe hangi Yalı Çapkını hayır diyebilir ki! Afra Saraçoğlu beyaz bornozuyla yürek hoplattı: Sevgilisinden dikkat çeken yorum!
Bu güzelliğe hangi Yalı Çapkını hayır diyebilir ki! Afra Saraçoğlu...
Uğruna 18 yıllık eşinden vazgeçmişti! Somer Sivrioğlu'nun genç sevgilisiyle dikkat çeken pozları
Uğruna 18 yıllık eşinden vazgeçmişti! Somer Sivrioğlu'nun genç...
Acun'dan onay çıktı Arda Kural kadroya girdi! Yerli DiCaprio'yu orada izleyeceğiz!
Acun'dan onay çıktı Arda Kural kadroya girdi! Yerli DiCaprio'yu orada...