Kuzey Kore'nin demir yumruklu lideri Kim Jong Un'un nükleer hedefi belli oldu!

24 Şubat'tan bu yana dünyanın gözü kulağı Ukrayna'dan gelen haberlerde. Ancak Ukrayna'dan binlerce kilometre uzakta savaşın mümkün olabileceği ihtimali konuşuluyor. Kuzey Kore'den yapılan açıklamada, bir dizi füze testi de dahil olmak üzere ABD ve Güney Kore askeri tatbikatlarına yanıt olarak gerilimin zirveye ulaştığı belirtildi. Devlet tarafından yönetilen Kore Merkezi haber Ajansı (KCNA), ülkeyi demir yumrukla yöneten Kim Jong-un'un "nükleer meydan okumasını" anlatan bir bildiri yayınladı.
GERİ ADIM ATMIYOR
Geçtiğimiz günlerde imzaladığı nükleer denemeyle ABD ve diğer bölge güçlerinin tepkisini çeken Kuzey Kore, nihai hedefinin dünyanın en güçlü nükleer gücü olmak olduğunu açıkladı. Diğer bir deyişle, Kim Jong-un tüm dünyaya, tüm tepkilere rağmen nükleer hedeflerinden geri adım atmayacağını ilan edildi. KCNA'nın bildirdiğine göre, Kim Jong-un bu duyuruyu, Kuzey Kore'nin en büyük balistik füzesi olan Hwasong-17'nin fırlatılmasına karışan düzinelerce askeri yetkiliyi lanse ederken yaptı. Kuzey Kore lideri, ABD'ye ulaşabilen kıtalararası bir balistik füze olan Hwasong-17'nin "dünyanın en güçlü stratejik silahı" olduğunu söyleyerek, Kuzey Kore'nin dünyadaki en güçlü ordulaınra liderlik eden bir ordunun olduğunu söylediği ifade edildi.