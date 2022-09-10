DÜNYA
10 Eylül 2022 - 09:06

Kuzey Kore'nin kuruluşunun 74. yılı görkemli bir törenle kutlandı

Kuzey Kore, ülkenin 74. kuruluş yıl dönümünü düzenlenen görkemli bir törenle kutladı.

DÜNYA
10 Eylül 2022 - 09:06
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Kuzey Kore'nin kuruluşunun 74. yılı görkemli bir törenle kutlandı


Kuzey Kore'nin kuruluş yıldönümü törenlerle kutlandı. Devlet kontrolündeki Kore Merkezi haber Ajansı'nda (KCNA) yer alan habere göre halkın ülkenin kurucusu Kim Il Sung ve eski Devlet Başkanı Kim Jong Il'in mezarlarına ev sahipliği yapan Kumsusan Güneş Sarayı'nı ziyaret ederek eski liderlere saygılarını sunduğu belirtilirken, öğrenci ve işçi örgütlerinin yurdun çeşitli yerlerinde bulunan devlet büyüklerinin betimlendiği mozaikleri ziyaret ettiği kaydedildi.

Gençler ve kadın sendikası üyelerinin ülkenin farklı yerlerinde dans ve spor etkinlikleri düzenleyerek kuruluş gününü kutladığı belirtilirken, gece ise Pyongyang'da görkemli bir kutlama töreni düzenlendiği kaydedildi. Haberde, "74. kuruluş yıldönümü kutlamaları, davanın öncüsü ve liderleri olan Başkan Kim Il-sung ve Başkan Kim Jong-il'in heykellerinin bulunduğu Pyongyang'daki Mansu Tepesi'nin eteğinde ihtişamlı bir şekilde gerçekleştirildi" denildi. Paraşütçülerin de dahil olduğu bir hava gösterisinin yapıldığı kutlamalara Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve eşi Ri Sol-ju'nun katıldığı dile getirildi.



Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un geçtiğimiz çarşamba günü başlayan Yüksek Halk Meclisi (SPA) Olağan Kurulunun 2. oturumunda, ülkesinin nükleer silah ve füzelerden asla vazgeçmeyeceğini söylemişti. Önemli günlerde askeri geçit törenleri düzenleyerek son geliştirdiği silahları dünya kamuoyuna gösteren Pyongyang'ın ülkenin 74. kuruluş yıldönümü kutlamalarında da benzer bir yol izleyip izlemeyeceği merak konusu olmuştu.

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Haber Editörü
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