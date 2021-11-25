DÜNYA
25 Kasım 2021 - 12:47

Kuzey Kore, ülkeye Squid Game'i gizlice getiren öğrenciyi idam edecek

Güney Kore'nin dünya genelinde izlenme rekorları kıran Squid Game dizisi, Kuzey Kore'de bir infiale neden oldu. Dizinin kopyasını ülkeye gizlice sokan bir öğrenci hakkında idam kararı alındı.

DÜNYA
25 Kasım 2021 - 12:47
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Kuzey Kore, ülkeye Squid Game'i gizlice getiren öğrenciyi idam edecek
Netflix'in tüm dünyayı kasıp kavuran Squid Game dizisi Kuzey Kore'de idam cezası kararının alınmasına neden oldu. Düşman kardeş ülkesi Güney Kore ve aynı zamanda Batılı ülkelerin tüm film, dizi, şarkı ve diğer ürünler yasak olduğu dünyanın en kapalı ülkesi Kuzey Kore'de Çin'den ünlü televizyon dizisinin dijital bir kopyasını Çin'den ülkeye getiren bir öğrenci idama mahkum edildi.








Tüm dünyada izlenme rekorları kıran Squid Game dizisi, çıktığı ülkenin hemen yanında büyük bir trajediye neden oldu. Kuzey Koreli bir lise öğrencisinin Çin'e seyahat etmesi sonrası ülkesine geri dönerken Netflix'in Güney Kore yapımı dizisi Squid Game'nin dijital kopyasını USB belleğine kaydetti ve ülkeye giriş yaparken yanında getirdi.



Liseli öğrencinin Çin sınırındaki North Hamgyong'da dizinin dijital kopyasını birçok kişiye sattığı öğrenilirken Squid Game'i satın alan kişilerin arasında kendi arkadaşlarının da olduğu ortaya çıktı.



Kuzey Kore'de her şeyi izleyen gözetim servisi ise Squid Game'in yayılmasının gözünden kaçırmadı ve 109 Sangmu isimli gizli servis dizinin kopyasını dağıtan öğrenciyi geçtiğimiz hafta yakaladı. Kuzey Kore'nin yerel haber ajansı Radio Free Asia, diziyi Çin'den Kuzey Kore'ye gizli bir şekilde getiren öğrencinin kurşuna dizilerek idam edileceğini bildirirken Squid Game'in kopyasından birini satın alan ve yakalanan kişilerden birinin ömür boyu hapse mahkum edileceği belirtildi. Diziyi izleyen altı Kuzey Koreli ise 5 yıl ağır hapis cezasına mahkum edildi.


 
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