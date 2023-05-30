Kuzey Kosova'daki gerilim devam ediyor: NATO şiddete derhal son verilmesi çağrısında bulundu!







SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI'NDAN ÇAĞRI







52 SIRP, 41 KFOR ASKER YARALANDI

11 İTALYAN ASKERİ YARALANDI

PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

NATO'DAN ACİLEN ŞİDDETİN DURDURULMASI ÇAĞRISI

Dün gece Kosova'nın kuzeyindeki Zvecan şehrinin dışında gösteri yapan Sırplar ve NATO Kosova Barış Gücü'ne (KFOR) bağlı askerler arasında çatışma çıktı. KFOR, Belediye Binası önünde olan kalabalığa karşı göz yaşartıcı gaz sıktı ve dağıtmaya çalıştı. Göstericiler, KFOR güçlerine karşılık olarak sert cisimler atttılar.Sırbistan Cumhurbaşkanı Alexander Vucic, Kosovalı Sırpları NATO ile çatışmaya katılmamaya çağırdı. Vucic, Kosovalı Sırpların Kosova Başbakanı Alvin Kurti'nin "emriyle" seçilmiş olan belediye başkanlarından duydukları memnuniyetsizliği dile getirmek için bir araya geldiklerini söyledi.Çatışmada Kosova'da 52 Sırp'ın yaralandığını kaydeden Vucic, "Biri ağır yaralandı, 3'ü yoğun bakımda ve ayrıca 41 KFOR askeri de yaralı." diye konuştu.İtalya Başbakan Yardımcısı ve aynı zamanda Dışişleri Bakanı olan Antonio Tajani, Kosova'da meydana gelen son gelişmeleri Twitter hesabından paylaştı. Tajani'nin paylaşımında "Sırp protestocular ile Kosova Polisi arasında çıkan çatışmalardan yaralı olarak kurtulan KFOR misyonu askerleriyle dayanışmamı ifade etmek istiyorum. Kosova'nın aralarında 3'ü ağır yaralanan ancak hayati tehlikesi bulunmayan 11 İtalyan askeri de barış adamak için devam etti." ifadeleri yer aldı.Son günlerde tansiyonun tırmandığı kuzey Kosova'da Sırplar, yeni seçilmiş olan Arnavut belediye başkanlarının bir an önce görevlerine başlamasını ve şehir binalarına girmesini engellemek adına Zveçan, Zubin Potok ile birlikte Leposaviç belediye binalarının önünde toplandı.NATO, Kosova'daki koalisyon barış gücüne (KFOR) yönelik saldırıları kınadı ve şiddete derhal son verilmesi çağrısında bulundu. NATO sözcüsü Oana Lungescu, yaptığı açıklamasında Kosova'nın kuzeyindeki Zveçan kenti dışında protesto gösterisi yapan Sırplar ile KFOR askerleri arasında çıkan çatışmada saldırıya uğrayan askerlerden bazılarının yaralandığını söyledi. "NATO, kuzey Kosova'da KFOR askerlerine yönelik haksız saldırıları kınıyor." ifadelerini kullanan Lungescu, saldırıların kabul edilemez olduğunu ve şiddetin kesinlikle derhal durdurulması gerektiğini gösterdiğini aktardı.