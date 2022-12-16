Kuzey Kutbu’nda tehlikeli alarm! Yağış miktarı büyük artış gösterecek













Kuzey Kutbu’ndaki yağış miktarı artıyor.İklim değişikliği nedeniyle kar, yağmur ve donan yağmur miktarında artış olduğu tespit edilen Kuzey Kutbunda, küresel iklim krizinin etkisinin izleri hızla görülüyor. Yayınlanan veriler oldukça endişe verici durumların tespit edildiği yönünde olduğu söyleniyor. Küresel ısınmanın normal etkilerinden 7 kat daha fazla etkinin kutuplar çevresinde görüldüğü bu çerçevede durumun kritik olduğu bilim insanları tarafından korkutucu bir gelişme olarak aktarılmakta. Konuyu inceleyen uzmanların alınan önlemlerin yetersiz kaldığını daha fazla önlem ve geniş kapsamlı çalışmayla dünya ikliminin ekolojik dengesinin kurtarılabileceğini dile getirdikleri öğrenilirken çeşitli ülkelerin halen iklim krizine karşın belirli sözleşmelerden yana taraf olmamaları dünyayı sıkıntıya sokan bir başka mesele olarak duruyor.