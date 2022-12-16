DÜNYA
16 Aralık 2022 - 17:10

Kuzey Kutbu'nda tehlikeli alarm! Yağış miktarı büyük artış gösterecek

Küresel ısınmanın etkileri tüm dünyada oldukça ağır bir şekilde yaşanırken, Kuzey Kutbu'nda bu kışın çok daha çetin geçmesi bekleniyor. Kar yağışı miktarı iyice artaracak.

DÜNYA
16 Aralık 2022 - 17:10
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kuzey Kutbu’nda tehlikeli alarm! Yağış miktarı büyük artış gösterecek


Kuzey Kutbu’ndaki yağış miktarı artıyor.

İklim değişikliği nedeniyle kar, yağmur ve donan yağmur miktarında artış olduğu tespit edilen Kuzey Kutbunda, küresel iklim krizinin etkisinin izleri hızla görülüyor. Yayınlanan veriler oldukça endişe verici durumların tespit edildiği yönünde olduğu söyleniyor. Küresel ısınmanın normal etkilerinden 7 kat daha fazla etkinin kutuplar çevresinde görüldüğü bu çerçevede durumun kritik olduğu bilim insanları tarafından korkutucu bir gelişme olarak aktarılmakta. Konuyu inceleyen uzmanların alınan önlemlerin yetersiz kaldığını daha fazla önlem ve geniş kapsamlı çalışmayla dünya ikliminin ekolojik dengesinin kurtarılabileceğini dile getirdikleri öğrenilirken çeşitli ülkelerin halen iklim krizine karşın belirli sözleşmelerden yana taraf olmamaları dünyayı sıkıntıya sokan bir başka mesele olarak duruyor.



EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
Son Haberler
Galatasaray'da yaş operasyonu başladı!
Galatasaray'da yaş operasyonu başladı!
Güney Kore’den Fener’e iyi haber! Golcü oyuncu transfere yakın
Güney Kore’den Fener’e iyi haber! Golcü oyuncu transfere yakın
Bilek güreşinde 10'uncu kez dünya şampiyonu olmayı başardı
Bilek güreşinde 10'uncu kez dünya şampiyonu olmayı başardı
Fenerbahçe'de gündem forvet transferi! Yeni isimler ile temasa geçildi
Fenerbahçe'de gündem forvet transferi! Yeni isimler ile temasa geçildi
Aslan'a Patrick van Aanholt sürprizi! Olympiakos teklif yapacak
Aslan'a Patrick van Aanholt sürprizi! Olympiakos teklif yapacak
Galatasaray'ın Okay Yokuşlu ısrarı devam ediyor! Okay için yeni teklif yapacaklar
Galatasaray'ın Okay Yokuşlu ısrarı devam ediyor! Okay için yeni teklif...
Fenerbahçe’den sürpriz sol bek hamlesi! Nikolas Dyhr için harekete geçtiler
Fenerbahçe’den sürpriz sol bek hamlesi! Nikolas Dyhr için harekete...
AK Partili Özlem Zengin'den dikkat çeken bir seçim tarihi açıklaması: Nisandan sonra..
AK Partili Özlem Zengin'den dikkat çeken bir seçim tarihi açıklaması:...
Benzine 1 lira 7 kuruş zam pompaya yansıdı! Motorine 2 liraya yakın zam ise yolda..
Benzine 1 lira 7 kuruş zam pompaya yansıdı! Motorine 2 liraya yakın...
Şarkıcı Fatih Erkoç’tan sevenlerini üzen haber
Şarkıcı Fatih Erkoç’tan sevenlerini üzen haber
İstanbul Levent'te korkutan yangın.. Büyükdere Caddesi üzerindeki Metro City AVM'den dumanlar yükseldi, ekipler alarma geçti!
İstanbul Levent'te korkutan yangın.. Büyükdere Caddesi üzerindeki...
Diyarbakır’da çevik kuvvet polisine saldırı! PKK'nın bombalı saldırısında 8 polis ve 1 sivil yaralandı
Diyarbakır’da çevik kuvvet polisine saldırı! PKK'nın bombalı saldırısında...
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Rıdvan Yılmaz'ın son durumu belli oldu
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Rıdvan Yılmaz'ın son durumu...
Hadise’nin kazancı ve harcamaları dudak uçuklatmaya devam ediyor
Hadise’nin kazancı ve harcamaları dudak uçuklatmaya devam ediyor
Berrak Tüzünataç’ın cesur pozu bakanı bir daha baktırdı
Berrak Tüzünataç’ın cesur pozu bakanı bir daha baktırdı