GÜNDEM
15 Kasım 2022 - 11:16

KYK başvurularında son gün 17 Kasım

Üniversite öğrencilerinin bunlara yüksek lisans ve doktora öğrencileri de dahil hayatlarını biraz olsun kolaylaştıran KYK burslarının ne zaman başlayacağı ve hangi tarihe kadar süreceği öğrenciler tarafından oldukça merak ediliyordu. İşte 2022 KYK bursu başvuru tarihleri, ücretleri ve nasıl başvuru yapılacağı..

GÜNDEM
15 Kasım 2022 - 11:16
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
KYK başvurularında son gün 17 Kasım


Öğrencilerin Ekim ayı sonundan beri araştırdıkları ve merak ettikleri KYK burslarıyla ilgili açıklama olarak geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’ndan gelmişti. 17 Kasım perşembe günü saat 23:59’a kadar sürecek olan burs başvuruları e-devlet üzerinden yapılabilecek.

Bakan Mehmet Kasapoğlu’nun burs tarihlerini açıklamasından sonra verilecek burs miktarları da merak konusu oldu. İşte 2022 KYK burs miktarları;



Lisans öğrencilerine, 850 TL, Yüksek Lisans öğrencilerine, 1750 TL ve son olarak doktora öğrencilerine 2500 TL olarak burs veriliyor.

Bakan Mehmet Kasapoğlu

KYK Burs başvuruları nasıl yapılır?

17 Kasım Perşembe 23:59’a kadar öğrenciler başvurularını e-devlet üzerinden yapılıyor. Öğrencilerin, sosyal, ekonomik ve başarı durumları da Gençlik ve Spor Bakanlığınca başvuru sonrası teyit edilecek. Yapılan değerlendirmeler sonucunda koşulları sağlayan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi verilecek.

KYK BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre yatırılıyor. Başvuruların sonuçlanmasının ardından KYK tarafından belirlenen tarihlerde, öğrencilerin hesabına yatacak ve öğrenciler burslarını almaya başlayacak. Her ay, TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10. günleri arasında öğrencilerin burslarını alması bekleniyor.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
İlginizi Çekebilir
E-Devlet'teki hizmetlere bir yenisi daha eklendi: Vatandaşlara büyük kolaylık!
E-Devlet'teki hizmetlere bir yenisi daha eklendi: Vatandaşlara büyük kolaylık!
Patronun çalışanın iş telefonundaki mesajları okuması hak ihlali
Patronun çalışanın iş telefonundaki mesajları okuması hak ihlali
Çalışanlar bayram edecek! Promosyon ödemelerinde yeni gelişme! Tam 30 bin 500 TL ödeme yapılacak
Çalışanlar bayram edecek! Promosyon ödemelerinde yeni gelişme! Tam 30 bin 500 TL ödeme yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17’nci G20 Liderler Zirvesi için Endonezya'nın Bali adasına gitti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17’nci G20 Liderler Zirvesi için Endonezya'nın Bali adasına gitti!
ÖTV'de indirim beklentisinde olanlara müjde: Araç fiyatlarını düşürecek matrah artırımlarında yeni fiyatlar hesaplandı
ÖTV'de indirim beklentisinde olanlara müjde: Araç fiyatlarını düşürecek matrah artırımlarında yeni fiyatlar hesaplandı
Bu ilde ev almak hayal! Ruslar işi bozdu: Satılık daireler 4,5 milyon TL birden pahalandı!
Bu ilde ev almak hayal! Ruslar işi bozdu: Satılık daireler 4,5 milyon TL birden pahalandı!
Son Haberler
Barış Akarsu'nun yarım kalan şarkısı hangisi? Barış Akarsu Merhaba film şarkısı
Barış Akarsu'nun yarım kalan şarkısı hangisi? Barış Akarsu Merhaba...
TOGG’un yakıt performansı nasıl, ne kadar yakıyor?
TOGG’un yakıt performansı nasıl, ne kadar yakıyor?
Beşiktaş'ta Kerem Atakan Kesgin Şenol Güneş'in gözüne girmeyi başardı
Beşiktaş'ta Kerem Atakan Kesgin Şenol Güneş'in gözüne girmeyi başardı
En iyi selfie çeken telefonlar hangileri? Selfie için en iyi ön kameraya sahip telefon modelleri
En iyi selfie çeken telefonlar hangileri? Selfie için en iyi ön kameraya...
Kuponda olan maç ertelenirse kupon ne olur? Ertelenen maç kuponu ne olur, oran iade edilir mi? Maç ertelenirse iddaa kuponu ne olur?
Kuponda olan maç ertelenirse kupon ne olur? Ertelenen maç kuponu ne...
Konut kredi faizleri son 40 ayda görmediği zirveyi gördü!
Konut kredi faizleri son 40 ayda görmediği zirveyi gördü!
Ateş Kuşları dizisi ne zaman başlayacak? Ateş Kuşları dizisinin konusu ve oyuncuları
Ateş Kuşları dizisi ne zaman başlayacak? Ateş Kuşları dizisinin...
E-Devlet'teki hizmetlere bir yenisi daha eklendi: Vatandaşlara büyük kolaylık!
E-Devlet'teki hizmetlere bir yenisi daha eklendi: Vatandaşlara büyük...
Şenol Güneş, Jackson Muleka hakkında kararını verdi! Muleka artık ileri uçta oynayacak
Şenol Güneş, Jackson Muleka hakkında kararını verdi! Muleka artık...
Amazon'un sahibi Jeff Bezos servetini bağışlayacak
Amazon'un sahibi Jeff Bezos servetini bağışlayacak
Altındaki yükseliş piyasayı alt üst etti: Gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı!
Altındaki yükseliş piyasayı alt üst etti: Gram altın tüm zamanların...
Instagram’da beğendiğim tüm gönderileri nasıl görebilirim?
Instagram’da beğendiğim tüm gönderileri nasıl görebilirim?
Türkiye-İskoçya maçı nerede ve saat kaçta oynananacak
Türkiye-İskoçya maçı nerede ve saat kaçta oynananacak
Altın yatımcısının gözü kulağı İslam Memiş şimdide borsa yatırımcısını uyardı: Dikkat edin!
Altın yatımcısının gözü kulağı İslam Memiş şimdide borsa yatırımcısını...
Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı? Kurtlar Vadisi yeniden başlar mı, başlıyor mu? Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak?
Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı? Kurtlar Vadisi yeniden başlar mı,...