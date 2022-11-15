KYK başvurularında son gün 17 Kasım

Öğrencilerin Ekim ayı sonundan beri araştırdıkları ve merak ettikleri KYK burslarıyla ilgili açıklama olarak geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’ndan gelmişti. 17 Kasım perşembe günü saat 23:59’a kadar sürecek olan burs başvuruları e-devlet üzerinden yapılabilecek. Bakan Mehmet Kasapoğlu’nun burs tarihlerini açıklamasından sonra verilecek burs miktarları da merak konusu oldu. İşte 2022 KYK burs miktarları;
Lisans öğrencilerine, 850 TL, Yüksek Lisans öğrencilerine, 1750 TL ve son olarak doktora öğrencilerine 2500 TL olarak burs veriliyor.
KYK Burs başvuruları nasıl yapılır?
17 Kasım Perşembe 23:59’a kadar öğrenciler başvurularını e-devlet üzerinden yapılıyor. Öğrencilerin, sosyal, ekonomik ve başarı durumları da Gençlik ve Spor Bakanlığınca başvuru sonrası teyit edilecek. Yapılan değerlendirmeler sonucunda koşulları sağlayan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi verilecek. KYK BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!
KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre yatırılıyor. Başvuruların sonuçlanmasının ardından KYK tarafından belirlenen tarihlerde, öğrencilerin hesabına yatacak ve öğrenciler burslarını almaya başlayacak. Her ay, TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10. günleri arasında öğrencilerin burslarını alması bekleniyor.