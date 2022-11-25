KYK borç yapılandırmaları bugün başladı! 1 milyon 392 bin 629 gencin KYK borcu silindi! Hemen e-Devlet'e bakın!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan ve yaklaşık 1.5 milyon öğrenciyi etkileyen üniversite kredi
borcuna ilişkin Altındağ’daki Yurt Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yaptı. Burs, kredi ve yurt başvurularıyla ilgili olarak konuşan Bakan Kasapoğlu, burs ve kredi başvurularında sürenin yarın gece yarısına kadar uzatılması yönünde bir karar aldıklarını söyledi.
YURT ÜCRETLERİNE ZAM YAPILMADI
Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin öğrenci barınmasında önde gelen ülkelerden biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Tüm başvuru sahipleri yerleşti ve şimdi yeni başvuruları kabul ediyoruz. 2022 yılı yurt ücretini revize etmedik. Daha fazla fiyat artışı olmadı. Fiyatlarımız 270 ile 450 TL arasında değişiyor ve aynı fiyatı koruyoruz. Elektrik, su, güvenlik, temizlik, çamaşırhane, 32 gigabayt (GB) internet ve hepsinden önemlisi karakter oluşturma çalışmaları, eğitim faaliyetleri, kültür ve sanat spor faaliyetleri, bu yıl bu yıl Özellikle, beslenme desteği yaklaşık 2,5 kat artarak 1.800 liraya ulaştı. Ayrıca öğrenciler artık öğrenci yurdunda hem sabah hem de akşam yemeklerini ücretsiz olarak alıyor. ”
27 MİLYAR LİRA BORÇTAN FERAGAT EDİLDİ
Öğrencilerin KYK borcuyla ilgili 27 milyar lirayı aşan alacaklarını almalarını engellediğini söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanımızın bu yaz başında paylaştığı müjdede, ek öğrenci kredisi geri ödemelerinin ortadan kalkacağını paylaşmıştı, geri ödemeler bir anda öğrenci kredisi borcuna dönüştü. Düzenleme, borçlanmayı başlatır ve daha önce ödünç alıp ödünç alma dönemine geri dönen herkese fayda sağlar. 1 milyon 392 bin 629 gencin ödenmemiş ve ödenecek taksitlerdeki endekslerin tutarları kaldırılmıştır. Toplamda 27 milyar 15 milyon 455 bin lira tutarında bir bedeli gençlerimizin omuzundan almış olduk." dedi.
E-DEVLET ÜZERİNDEN KONTROL EDİLEBİLİR
Bakan Kasapoğlu, başvurularla ilgili araştırmaların titizlik gösterdiğini belirterek, "Bu yıl yoğun talebi karşılamak için kredi ve hibe başvuru sürecini başlattık. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen bilgileri doğrulayarak ve doğrulayarak bu süreci hızlı ve eksiksiz bir şekilde objektif bir şekilde yönetiyoruz." diye konuştu. Bu süreci tamamen dijital ortamda takip etmek isteyenler için bu süreci başlattığımı ve artık e-devlet üzerinden endeks tutarlarına ulaştığını duyuranm Bakan Kasapoğlu, endeksten silinen borç tutarlarının gerek internet bankacılığından gerekse Ziraat Bankası ATM’lerinden geri ödenebileceğini ifade etti.
BURSLAR VE KREDİ BAŞVURULARI SÜRESİ UZATILDI
Bakan Kasapoğlu, yoğun talep üzerine başvuru süresinin uzatıldığını belirterek, şunları söyledi: " Talebinizi değerlendirip başvuru sürecini yeniden başlatacağız. Yarın 23:59'da başvuru yapamayan gençlerin başvurularının tamamlanacağını düşünüyorum. Bundan sonra değerlendirme süreci başlar. Bu sistem “e-Devlet” tarafından açılmıştır. Lisans için burs kredisi tutarı şu anda 850 lira. Yüksek Lisans için 700 TL, Doktora için 2.000 550 TL. Bu yıl fiyatı tekrar güncelleyeceğiz. Yeni sayıları ileriki denemelerde paylaşacağız"