GÜNDEM
18 Temmuz 2022 - 13:17

KYK borçları silinecek mi? KYK borcunun faizleri kalkıyor mu? 5 milyondan fazla öğrencini gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'da!

5 milyondan fazla öğrenci, bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını bekliyor. KYK borcu nedeniyle zor zamanlar geçiren öğrenciler, KYK borç faizlerinin silinin silinmeyeceğini merak ediyor. Erdoğan ise açıklama yapmadan önce kendisine sunulan 2 yeni formülü değerlendiriyor.

GÜNDEM
18 Temmuz 2022 - 13:17
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KYK borçları silinecek mi? KYK borcunun faizleri kalkıyor mu? 5 milyondan fazla öğrencini gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'da!


Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçları hakkında yapılacak yeni düzenleme milyonlarca öğrenci tarafından merakla bekleniyor. Bugün konuyu başkanlık ettiği Kabine Toplantısı'nda ele alacak olan Cumhurbaşkanı Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önüne gelen 2 yeni formülü kurmaylarıyla değerlendirdikten sonra düzenleme detaylarını kamuoyu ile paylaşmayı düşünüyor.

15 Temmuz anma programı için Saraçhane Meydanı'nda bir konuşma yapan Erdoğan, konuşmasında KYK müjdesi için Kabine Toplantısını işaret etmişti. Bu kapsamda öğrencilerin eğitimlerine olan desteğinin devam edebilmesi için faizlerin tamamen silinmesi ve öğrencilerinde sadece ana parayı ödeme durumları gündeme geldi.



KYK borçları silinecek mi

KYK borç düzenlemesi Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin masasında

3 hafta aranın ardından bugün Beştepe'de toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek.

Kabine Toplantısı'ndan gündeme dair pek çok konu ele alınacak ve ekonomik durumlar detaylı olarak konuşulacak. Günlerdir kamuoyunu meşgul eden KYK borçlarıyla ilgili düzenlemelerinde görüşüleceği toplandıda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kapsamlı olarak hazırlanan 2 yeni formül ele alınacak.

KYK kredi faizlerinin tamamen mi silineceği yoksa yeniden yapılandırmaya mı gidileceği hakkındaki detaylar, Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'ndan sonra gerçekleştireceği 'Millete Sesleniş' konuşması ile birlikte netlik kazanacak. Öğrencilerin eğitimleri için verilen birçok desteğin yanı sıra eğitimleri sürecinde kullandıkları kredilerle ilgili duruma çözüm bulmaya çalışan AK Parti hükümetinin Kabine toplantısında kredi faizleriyle ilgili çok önemli bir adım atması bekleniyor.

KYK borçları silinecek mi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, geniş kapsamlı çalışmayı Cumhurbaşkanlığı Kabinesine sundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bir çalışma başlatan Hazine ve Maliye Bakanlığı, konuyla ilgili geniş kapsamlı çalışmasını tamamladı ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne sundu. Hazine Bakanlığı, çalışmasında KYK kredi borçlarına ilişkin Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nden kaynaklı olan faiz artışlarını detaylı olarak ele aldı ve kapsamlı bir rapor hazırladı.

2022-2023 akademik yılının güz dönemine yetişecek olan çalışma, değerlendirilmeye alındı. Yapılacak bu değerlendirmeler sonrasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma detaylarının sonuçlarına göre hazırlanan KYK kredi düzenlemesinin detaylarını açıklaması bekleniyor.

KYK borçları düzenlemesinde 2 yeni formül!

KYK kredi borcu düzenlemesinde yeni dönem için öğrenim kredisi almak isteyen öğrenciler içinde çalışmalar da ele alınırken bu kapsamda hazırlanan 2 formül dikkat çekiyor.

Benzer faiz yükleri meydana gelmesin ve öğrenciler eğitimlerine olan desteklerin net olarak devam etmesi için kredilere yansıtılan ÜFE'nin makul bir seviyede tutulması görüşülecek.

5 milyondan fazla genci yakından ilgilendiren konuda bir diğer formül ise ÜFE'den bir yüzde alınarak yeniden borç hesaplaması yapılması olacak.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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