GÜNDEM
14 Temmuz 2022 - 22:29

KYK borçları silinecek mi? Milyonlarca öğrencinin beklediği haber geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversite öğrencilerini sevindirecek bir açıklama yaptı. Bakan Kasapoğlu açıklamasında "KYK borçları konusunda gençlerimizi mağdur etmeyeceğiz. Konuyu ilk Kabine toplantımızda ele alacağız" dedi. İşte konuya ilişkin detaylar...

GÜNDEM
14 Temmuz 2022 - 22:29
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KYK borçları silinecek mi? Milyonlarca öğrencinin beklediği haber geldi


Milyonlarca üniversite öğrencisi KYK borçlarına yapılandırma gelmesi için sosyal medyadan sık sık konuyu gündeme getiriyordu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu konuyla alakalı olarak yaptığı açıklamalarla yüzleri güldürdü. Kasapoğlu açıklamasında “KYK borçları konusunda gençlerimizi mağdur etmeyeceğiz. Konuyu ilk Kabine toplantımızda ele alacağız” dedi. İşte detaylar...

Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yüzleri güldüren açıklama!

Muharrem Kasapoğlu yaptığı açıklamalarda 81 ilin hepsinde gençler yaz mevsiminde faaliyet yapabilsin diye yeni bir proje hayata geçireceklerini belirtti. Bunun yanı sıra KYK borçlarının faizleri ile alakalı da açıklamalarda bulundu. Faiz açıklamaları ile alakalı “Bununla ilgili uygulamalarımız, çalışmalarımız hazır. İlk Kabine toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız bu konu etraflıca gençlerimizle, kamuoyumuzla paylaşacak” dedi.



bakan kasapoğlu

Gençler ücretsiz konaklama yapabilecek!

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu yeni projeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“15 Temmuz- 1 Eylül tarihleri arasında Edirne’den Kars’a, Kars’tan Muğla’ya, Aydın’a, Antalya’ya, Trabzon’a, Rize’ye tüm gençlerimiz nereye gezmek istiyorlarsa, gezdikleri yerlerde ücretsiz olarak yurtlarımızda onlara konaklama imkanı sağlayacağız. İnşallah gençlerimiz bu yazı dolu dolu yaşayacaklar."

KYK borçlarına ilişkin açıklama

Bakan Kasapoğlu yeni projenin yanı sıra KYK borçlarına da değinerek şunları dile getirdi:

"351 sayılı Yurt Hizmetleri Kanunu var. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi bu işin kanununda yer alan bir konu. Bir faiz uygulaması değil ana muhalefet partisi liderinin ifadesiyle. Gençlerimizi hiçbir zaman mağdur etmedik. Hizmet anlayışımızda gençlerimiz de hiçbir mağduriyete feda edilemeyecek kadar önemli. Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi ile alakalı konuları detaylıca çalıştık. Adımlarımızı atacağız, çalışmalarımız hazır Kabine toplantısının ardından cumhurbaşkanımız etraflıca bu konuyu kamuoyu ile paylaşacak.”

EDİTOR
Zeynep ORHAN
Zeynep ORHAN
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