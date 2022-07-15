GÜNDEM
15 Temmuz 2022 - 14:52

KYK borçları yapıcı çözüm çalışması tamamlandı! Yüzbinlerin gözü Erdoğan'ın açıklamasında

Son zamanlarda kamuoyunda sürekli gündeme gelen KYK kredi borçlarına ilişkin düzenleme çalışmalarının tamamlandığı öğrenildi. Yapıcı çözüm önerilerinin olduğu çalışmanın detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. Yüzbinlerin gözü ise bu açıklamanın yapılacağı 18 Temmuz tarihine çevrildi.

GÜNDEM
15 Temmuz 2022 - 14:52
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KYK borçları yapıcı çözüm çalışması tamamlandı! Yüzbinlerin gözü Erdoğan'ın açıklamasında


Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan ve yüzbinlerce kişiyi ilgilendiren KYK kredi borçlarına ilişkin kapsamlı çalışma tamamlandı. Eğitim hayatı boyunca KYK kredisi kullanan gençlerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına başlatılan çalışmalarda yapıcı çözüm önerileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan çalışmanın 18 Temmuz günü gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı'nda masada olacağı öğrenilirken, çalışmanın detaylarına ilişkin açıklamalar ise toplantı sonrası yine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak.



KYK borçları yapıcı çözüm çalışması tamamlandı

Yüzbinlerin gözü Erdoğan'ın açıklamasında!

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği talimat ile birlikte bir süredir üzerinden çalıştığı düzenlemeyi hızlandıran Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, üniversite eğitimlerini tamamlayan bireylerin KYK kredi borcu ile ilgili mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik çalışmaların 2022-2023 akademik yılı Güz Dönemine kadar bitmesini istedi.

Söz konusu düzenlemenin siyasi bir malzeme aracının olmaması nedeniyle, çalışmaların kapalı olarak yürütüldüğünü belirten yetkililer, hazırlanan yapıcı bir çözüm çalışmasının 18 Temmuz günü Kabine Toplantısı'nda ele alınacağını söylediler. Toplantıda yapılan değerlendirmelerin ardında ise düzenlemenin detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından basın aracılığı ile kamuoyuna duyurulacak.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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