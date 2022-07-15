Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan ve yüzbinlerce kişiyi ilgilendiren KYK kredi borçlarına ilişkin kapsamlı çalışma tamamlandı. Eğitim hayatı boyunca KYK kredisi kullanan gençlerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına başlatılan çalışmalarda yapıcı çözüm önerileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan çalışmanın 18 Temmuz günü gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı'nda masada olacağı öğrenilirken, çalışmanın detaylarına ilişkin açıklamalar ise toplantı sonrası yine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak.
GÜNDEM
15 Temmuz 2022 - 14:52
KYK borçları yapıcı çözüm çalışması tamamlandı! Yüzbinlerin gözü Erdoğan'ın açıklamasında
Son zamanlarda kamuoyunda sürekli gündeme gelen KYK kredi borçlarına ilişkin düzenleme çalışmalarının tamamlandığı öğrenildi. Yapıcı çözüm önerilerinin olduğu çalışmanın detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. Yüzbinlerin gözü ise bu açıklamanın yapılacağı 18 Temmuz tarihine çevrildi.
GÜNDEM
15 Temmuz 2022 - 14:52