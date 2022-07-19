KYK borçlarını faizli ödeyenler ne yapacak? Paralarını geri alabilecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama geldi







KYK borçları silinecek mi?







KYK borcunu faiziyle ödeyenler paralarını geri alabilecek mi?

Uzun zamandır üniversite öğrencilerinin gündeminde yer alan KYK borçlarına ilişkin yeni düzenleme yapıldı. Üniversitede okumaya devam eden ve mezun olan birçok öğrenciyi kara kara düşündüren KYK borçlarına ilişkin yapılan düzenlemenin detayları belli oldu. Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren KYK borçları Kabine Toplantısında masaya yatırıldı. Toplantıda alınan kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Peki, KYK borçları silinecek mi? İşte yanıtı…Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı KYK borçları kararına göre, üniversite okurken kredi alan öğrencilerin geri ödemesinde herhangi bir faiz ve enflasyon farklı olmayacak. Yani öğrenciler KYK borçlarını sadece anapara şeklinde geri ödeyecek.KYK borçlarının faizlerinin silinmesi kararının ardından başka bir soru daha kıllara geldi. KYK borcunu faizli bir şekilde ödeyen öğrenciler, ödedikleri faiz tutarını geri alıp alamayacaklarını araştırmaya başladı. Konu kısa sürede gündem olurken, milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren konuya Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklık getirdi. Erdoğan, faiz silme uygulamasının hala kredi geri ödemesi yapan kişiler için geçerli olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında; “Aldığımız bu kararla kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz. Böylece mezun olup geri ödemesi başlayacak 1 milyon 49 bin, kredi almış ancak henüz mezun olmamış 812 bin, geri ödemesi vergi dairelerince takip edilen 1 milyon 295 bin olmak üzere yaklaşık 3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredisi sorununu kökten çözmüş oluyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrencilerimiz de artık sadece aldıkları kredi rakamı kadar sorumlu olacaklar.” İfadelerini kullandı.