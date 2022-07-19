Uzun zamandır üniversite öğrencilerinin gündeminde yer alan KYK borçlarına ilişkin yeni düzenleme yapıldı. Üniversitede okumaya devam eden ve mezun olan birçok öğrenciyi kara kara düşündüren KYK borçlarına ilişkin yapılan düzenlemenin detayları belli oldu. Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren KYK borçları Kabine Toplantısında masaya yatırıldı. Toplantıda alınan kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Peki, KYK borçları silinecek mi? İşte yanıtı…
GÜNDEM
19 Temmuz 2022 - 12:58
KYK borçlarını faizli ödeyenler ne yapacak? Paralarını geri alabilecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi
Türkiye’de öğrencilerin en çok sıkıntı yaşadıkları konuların başında gelen KYK borçlarında düzenlemeye gidildi. Gündemde en çok araştırılan sorulardan biri olan KYK borçları silinecek mi? Sorusu da yanıt buldu. Öğrencilerin en çok merak ettiği konuya Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama geldi. İşte KYK borçlarıyla ilgili merak edilenler…
GÜNDEM
19 Temmuz 2022 - 12:58