GÜNDEM
26 Temmuz 2022 - 09:46

KYK borçlarını ödeyenlere hakkaniyet formülü: Ödenen faiz iade edilebilir!

KYK borçlarının faizlerinin silinmesine ilişkin yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesinin beklenildiği şu günlerde KYK borçlarını ödeyenler için de hakkaniyet formülü uygulanacağı öğrenildi. Geriye dönük yapılacak işlemlerde kısmi ve anaparının dışında yapılan ödemelerin iade seçeneği değerlendiriliyor.

GÜNDEM
26 Temmuz 2022 - 09:46
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KYK borçlarını ödeyenlere hakkaniyet formülü: Ödenen faiz iade edilebilir!


KYK borçlarının faizlerinin silinmesine ilişkin yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesinin beklenildiği şu günlerde KYK borçlarını ödeyenler için de hakkaniyet formülü uygulanacağı öğrenildi. Geriye dönük yapılacak işlemlerde kısmi ve anaparının dışında yapılan ödemelerin iade seçeneği değerlendiriliyor.

Bir süredir kamuoyunu meşgul eden KYK kredi ödemeleri ile ilgili beklenen düzenleme nihayetinde gerçekleşti. Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren haberi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine Toplantısı sonrası duyurdu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan görüşmeler neticesinde KYK kredi borçlarını sadece ana paranın tahsilatının yapılacağını ve uygulanan faizlerin silineceğini söyledi. Bu açıklamanın üzerine KYK borcunda yalnızca ana paranın ödenmesine ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girmesi beklenmeye başlandı.

KYK borçlarını ödeyenlere hakkaniyet formülü

Faizlerin silinme süreci yasal düzenleme onaylanınca başlayacak

KYK borcu faizlerinin silineceği yönünde alınan kararın ardından borç sorgulamalarına başlayan gençler, düzenlemenin henüz yürürlüğe girmemesinden dolayı sistemlerinde borcunun tamamını gördüler. Konuyla ilgili yapılan açıklamada kullanılan kredilerin üretici fiyat endeksi (ÜFE) farkı kapsamında belirlenmiş olup ger ödeme tabloları da kamu alacak tahsillerine göre belirlenmesi nedeniyle yalnızca borcun anaparasının ödenmesiyle ilgili süreç, yasal düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih sonrasında başlayacak.

Yasanın yürürlüğe girmesinin hemen ardından mevcut rakamlar yenilenecek ve ÜFE farkı borç üzerinden tamamen silinecek.

KYK borcunıu ödemiş olanlara faiz iade formülü aranıyor!

KYK borcunu daha öncesinde faiziyle birlikte ödemiş olanlar için henüz geriye dönük işlem yapılması mümkün olmasa bile konuyla ilgili yeni formüllerin arandığı öğrenildi. Bu konuda bazı seçenekleri gündemlerine alan hükümet; borcundan dolayı icralık olanların anapara üzerinden yapılandırma hakkında sahip olabilmeleri, ödemelerin 2 yıl sonra yapılma zorunluluğunun kaldırılması, peşin ya da taksitli ödeme tabloları gibi seçenekleri değerlendiriyor.

Borcunun tamamının faiziyle birlikte ödeyenler içinde hakkaniyet açısından kısmi ya da anaparının dışında yapılmış olan ödemelerin hepsinin iadesi konusunda bir seçeneğin mümkün olup olmayacağı üzerinde durulduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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