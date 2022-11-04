EĞİTİM
04 Kasım 2022 - 21:02

KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 KYK burs başvuru tarihleri

Üniversite öğrencilerinin eğitim hayatlarını bir nebze de olsa kolaylaştıran KYK bursu başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte 2022 KYK burs başvuru tarihleri...

EĞİTİM
04 Kasım 2022 - 21:02
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KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 KYK burs başvuru tarihleri


Yeni eğitim öğretim yılında KYK yurt başvurularının tamamlanmasının ardından öğrenciler KYK kredi ve bursları için ne zaman başvuru ekranının açılacağını merak ediyor.

Geçtiğimiz yıl 5-8 Kasım tarihlerinde alınan burs başvurularının bu sene de aynı tarihlerde başlayacağı tahmin ediliyor.

KYK BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIYOR?



Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın verdiği KYK bursu ile kredilerinin başvuru işlemleri e-Devlet sisteminden yapılıyor.

KYK BURSLARI NE KADAR?

2022 yılında ödenecek kredi ile burslar şöyle:

Lisans öğrencileri 850 lira

Yüksek lisans öğrencileri 1700 lira

Doktora öğrencileri 2 bin 550 lira

 KYK burs başvuruları

KYK BURSLARI HANGİ TARİHLERDE YATIRILIYOR?

KYK ödemeleri öğrencinin T.C kimlik numarasının son hanesi dikkate alınarak yatırılıyor. Bu doğrultuda son rakama göre her ayın 6'sı ila 10'u arasında ödemeler yapılıyor.

KYK BURSU KİMLERİ KAPSIYOR?

- Lisans ve önlisans eğitimi alan öğrenciler,

- 2 senelik okul mezunu olduktan sonra 4 senelik okullara dikeç geçiş yapan öğrenciler,

- Yüksek lisans eğitimi alan öğrenciler,

- ÖSYM sınavında ham puanıyla ilk yüz sıralamaya girenler,

- Kurum Kuruluş Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu'nun belirlemiş olduğu, kıstaslar doğrultusunda Amatör milli sporcu konumundaki öğrenciler burs alabiliyor.

Ancak öğrenciler burs ile krediyi aynı anda alamamaktadır.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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