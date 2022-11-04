KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 KYK burs başvuru tarihleri







KYK BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIYOR?







KYK BURSLARI NE KADAR?

KYK BURSLARI HANGİ TARİHLERDE YATIRILIYOR?

KYK BURSU KİMLERİ KAPSIYOR?

Yeni eğitim öğretim yılında KYK yurt başvurularının tamamlanmasının ardından öğrenciler KYK kredi ve bursları için ne zaman başvuru ekranının açılacağını merak ediyor. Geçtiğimiz yıl 5-8 Kasım tarihlerinde alınan burs başvurularının bu sene de aynı tarihlerde başlayacağı tahmin ediliyor.Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın verdiği KYK bursu ile kredilerinin başvuru işlemleri e-Devlet sisteminden yapılıyor.2022 yılında ödenecek kredi ile burslar şöyle: Lisans öğrencileri 850 lira Yüksek lisans öğrencileri 1700 lira Doktora öğrencileri 2 bin 550 liraKYK ödemeleri öğrencinin T.C kimlik numarasının son hanesi dikkate alınarak yatırılıyor. Bu doğrultuda son rakama göre her ayın 6'sı ila 10'u arasında ödemeler yapılıyor.- Lisans ve önlisans eğitimi alan öğrenciler, - 2 senelik okul mezunu olduktan sonra 4 senelik okullara dikeç geçiş yapan öğrenciler, - Yüksek lisans eğitimi alan öğrenciler, - ÖSYM sınavında ham puanıyla ilk yüz sıralamaya girenler, - Kurum Kuruluş Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu'nun belirlemiş olduğu, kıstaslar doğrultusunda Amatör milli sporcu konumundaki öğrenciler burs alabiliyor. Ancak öğrenciler burs ile krediyi aynı anda alamamaktadır.