EKONOMİ
28 Kasım 2022 - 16:19

KYK burs ve kredi ücretlerine kallavi zam! Cumhurbaşkanı Erdoğan açık açık söyledi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KYK burs ve kredi ücretlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. KYK lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerine müjde geldi.

EKONOMİ
28 Kasım 2022 - 16:19
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KYK burs ve kredi ücretlerine kallavi zam! Cumhurbaşkanı Erdoğan açık açık söyledi!


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Konya’da gençlerle bir araya geldi. Kısa süre önce gençlere KYK kredi faizlerini silme müjdesi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi de zam açıklaması yaptı.

Son dönemde hayat pahalılığının artması nedeniyle öğrenciler resmen hayatta kalma mücadelesi veriyor. Özellikle farklı bir şehirde üniversite okuyanlar için durum oldukça zorlaşıyor. Yurtta kalanlar için yurt, yemek ulaşım parası, okul masrafları derken evde kalanlar için ise birde yüksek kiralar söz konusu oluyor. 2022 yılının başından bu yana verilen 850 TL’lik lisans kredisi artık öğrencilere yeterli gelmiyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya’da yaptığı konuşmada gençlerin yaşadığı bu soruna değinerek yeni yılda üniversitelilere verilen KYK öğrenim kredisi ve burslarına zam yapılması için çalışma başlattıklarını açıkladı.

KYK burs ve kredilerine zam geliyor!

Bir gencin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a öğrenim kredilerine zam yapılıp yapılmayacağı ile ilgili sorduğu soruya yanıt verdi. Gençlik ve Spor Bakanının heyeti ile konu hakkında çalışamlar yaptıklarını, bu çalışmaları yaptıktan sonra lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için fiyat artışı yapılacağını söyledi. Tüm detayların belirlenip onay için kendisine getirileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra da KYK burs ve kredileri için gerekli açıklamayı yapacaklarını öğrencilere müjdeledi.

KYK bursu ne kadar?

2022 yılından itibaren Kredi Yurtlar Kurumu burs ve kredileri şu şekilde ödeniyor;

Lisans öğrencileri için 850 TL,

Yüksek lisans öğrencileri için 1700 TL,

Doktora öğrencileri için 2.550 TL.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları sonrasında 2023 yılı itibarıyla KYK burs ve kredi ücretlerine kallavi zam yapılması bekleniyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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