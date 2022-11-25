GÜNDEM
25 Kasım 2022 - 19:55

KYK faizleri silindi, gecikme zammı katlandı! e-Devlet'ten KYK borcunuzu hemen sorgulayın: Artmış olabilir

KYK borç faizlerinin silinmesi ardından e-Devlet üzerinden yeni borç tutarları erişime açıldı. Mezunlar e-Devlet şifreleriyle borçlarının ne kadarının silindiğini ve mevcut borçlarını öğrenebilecekler.

GÜNDEM
25 Kasım 2022 - 19:55
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KYK faizleri silindi, gecikme zammı katlandı! e-Devlet'ten KYK borcunuzu hemen sorgulayın: Artmış olabilir


Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından milyonlarca öğrencinin KYK kredi faiz borçlarının silineceği duyurulmuştu. Gençler bu haberi mutlulukla karşılarken uzun süren çalışmaların ardından 25 Kasım itibarıyla faiz borçları silindi. Üniversiteden mezun olan kişiler e-Devlet sistemine girerek KYK borçlarının yeni halini görüntüleyebiliyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 1 milyon 500 bin öğrenciyi kapsayan yükseköğrenim kredisi borçlarına ilişkin konuştu. Kasapoğlu, yurt ücretlerine 2022 yılında rekor başvuru aldıklarını ve en yüksek yerleştirme oranına ulaştıklarını söyleyerek birçok ilde boş yatakların bulunduğunu aktardı.



KYK yurt fiyatlarının 270 lira ile 450 lira arasında değiştiğini, öğrencilere elektrik, su, güvenlik, temizlik, internet hizmetlerinin tamamen ücretsiz sunulduğunu hatırlattı.

e-Devlet’ten hemen bakabilirsiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla milyonlarca öğrencinin KYK borçlarına ait düzenleme yapıldı. Bu kapsamda öğrencilerin borçlarındaki faiz oranı silindi. Yeni borç miktarları e-Devlet sistemi üzerinden görüntülenebiliyor. Ancak bu noktada mezuniyetinin üzerinden iki yıl geçmiş kişilere gecikme zammı yansıtıldığı görüldü. Bu zammın tutarı zaman ilerledikçe arttı ve KYK borcunu neredeyse ikiye katladı.

KYK kredi geri ödemelerini takip etmek isteyenler için e-Devlet sistemi açık. Kişiler T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra “ KYK Borç Geri Ödeme Sorgulama “ sekmesine girerek borçlarının ne kadarının silindiğini, gecikme zammını ve toplam borçlarını öğrenebilecekler.

Kredi borçlarını ödemek isteyen kişiler için de ödeme takvimi aynı sayfa üzerinde yer alıyor. Borç ödemeleri Ziraat Bankası şubeleri aracılığı ile yapılmaktadır.

Örneğin 2020 yılında mezun olan ve 4 yıl boyunca KYK bursu alan bir kişinin borcunun yaklaşık 6 bin 500 lirası silindi. Ödeme takviminde ise aylık ödemeler 400 TL, 425 TL ve 450 TL olarak görüntülenebiliyor. Mezun olan kişi eğer mezuniyetinin üzerinden iki yıl geçtikten sonra borcunu ödemeye başlamamışsa gecikme zammı da uygulanıyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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