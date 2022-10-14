KYK öğrenim kredisi borçlarının faizleri silinerek ödenecek!







KYK ÖĞRENİM KREDİSİ TEKLİFİ KOMİSYONDAN GEÇTİ











ÖĞRENCİLER KREDİLER FAİZSİZ ÖDEYECEK

KYK Borç Yönetmeliği komisyon tarafından kabul edildi. 3 milyondan fazla kişinin yüzünü güldüren madde ilk olarak Kabine Toplantısı'ndan çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim kredisi kullanan gençlerin yaşadığı sıkıntıya çözüm olan KYK borçlarına ilişkin müjdeyi verdi. Erdoğan, konuyla ilgili açıklamasında kredi geri ödemelerinde herhangi bir enflasyon farkının ya da faizinin uygulanmadan yalnızca kredi rakamından ödenmesini kararlaştırdıklarını söyledi.TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, bazı kanun ve kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik görüşmelerinde öğrenim kredisi borcunun faizsiz ödenmesine ilişkin esasların dahil edildiği maddeyi kabul etti. Bu kapsamda değişiklik yapılan kanun hükmünde kararnamenin 25. maddesi onaylanmış oldu.Üniversite Kredisi ve Yurt Yardımları Yasası'ndaki değişiklikler nedeniyle, öğrenci kredisi alıcıları aldıkları tutarı geri ödeyecekler. Bir eğitim kurumundan mezun olan veya herhangi bir nedenle okuldan atılanlar, krediyi aldıkları sürece borçlarını iki yıl sonra başlamak üzere aylık taksitler halinde ödeyecekler. Yüksek Öğrenim Kanununa göre, 5 yıllık tıp fakültesini bitirmiş ve 6. yılında olan ve 4 yıllık dişhekimliği fakültesini bitirmiş ve 5. yılında olan öğrenciler aylık katkı payları, devlet üniversiteleri için ödeme sırasındaki net asgari ücrete eşit miktarda ödenecek. Bu, 4.702 olan endeksin vakıf üniversitesinin aylık resmi katsayısı ile çarpılmasıyla elde edilmektedir. Bu ödemeden vergi kesintisi yapılmayacaktır.? Milyonlarca vatandaşın beklediği torba yasa geçtiğimiz günlerde Meclis'e sunuldu. Yeni düzenleme, öğrenci KYK borcuna olan faizi kaldırıyor ve 2,7 milyar lira tutarında maske para cezası da kaldırılıyor. Karar, Meclis gündeminden sonra Gazete'de yayımlanırsa uygulanacak.