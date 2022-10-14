EĞİTİM
14 Ekim 2022 - 13:45

KYK öğrenim kredisi borçlarının faizleri silinerek ödenecek!

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu ekonomiye ilişkin torba yasa görüşmelerinde KYK öğrenim kredisi borçlarının faizleri silinmesine yönelik maddeyi kabul etti. Peki KYK öğrenim kredisi borç faizleri ne zaman silinecek? İşte detaylar..

EĞİTİM
14 Ekim 2022 - 13:45
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KYK öğrenim kredisi borçlarının faizleri silinerek ödenecek!


KYK Borç Yönetmeliği komisyon tarafından kabul edildi. 3 milyondan fazla kişinin yüzünü güldüren madde ilk olarak Kabine Toplantısı'ndan çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim kredisi kullanan gençlerin yaşadığı sıkıntıya çözüm olan KYK borçlarına ilişkin müjdeyi verdi. Erdoğan, konuyla ilgili açıklamasında kredi geri ödemelerinde herhangi bir enflasyon farkının ya da faizinin uygulanmadan yalnızca kredi rakamından ödenmesini kararlaştırdıklarını söyledi.

KYK ÖĞRENİM KREDİSİ TEKLİFİ KOMİSYONDAN GEÇTİ

KYK öğrenim kredisi borçlarının faizleri silinerek ödenecek



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, bazı kanun ve kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik görüşmelerinde öğrenim kredisi borcunun faizsiz ödenmesine ilişkin esasların dahil edildiği maddeyi kabul etti. Bu kapsamda değişiklik yapılan kanun hükmünde kararnamenin 25. maddesi onaylanmış oldu.

ÖĞRENCİLER KREDİLER FAİZSİZ ÖDEYECEK

Üniversite Kredisi ve Yurt Yardımları Yasası'ndaki değişiklikler nedeniyle, öğrenci kredisi alıcıları aldıkları tutarı geri ödeyecekler. Bir eğitim kurumundan mezun olan veya herhangi bir nedenle okuldan atılanlar, krediyi aldıkları sürece borçlarını iki yıl sonra başlamak üzere aylık taksitler halinde ödeyecekler.

Yüksek Öğrenim Kanununa göre, 5 yıllık tıp fakültesini bitirmiş ve 6. yılında olan ve 4 yıllık dişhekimliği fakültesini bitirmiş ve 5. yılında olan öğrenciler aylık katkı payları, devlet üniversiteleri için ödeme sırasındaki net asgari ücrete eşit miktarda ödenecek. Bu, 4.702 olan endeksin vakıf üniversitesinin aylık resmi katsayısı ile çarpılmasıyla elde edilmektedir. Bu ödemeden vergi kesintisi yapılmayacaktır.

KYK FAİZLERİ NE ZAMAN SİLİNECEK?

Milyonlarca vatandaşın beklediği torba yasa geçtiğimiz günlerde Meclis'e sunuldu. Yeni düzenleme, öğrenci KYK borcuna olan faizi kaldırıyor ve 2,7 milyar lira tutarında maske para cezası da kaldırılıyor. Karar, Meclis gündeminden sonra Gazete'de yayımlanırsa uygulanacak.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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