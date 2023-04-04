KYK yurdunda kalan öğrenciler dikkat! Bakanlıktan yeni karar çıktı: Artık böyle kullanılacak













KYK YURT ÜCRETİ

Üniversite, Nisan ayında yüz yüze derslere geri döndü. Bu sırada öğrenciler yurdun açıklamasını merak ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi:“Yüz yüze eğitime geçilen illerde, üniversitelerin planlaması ve oluşan talebe göre GSB yurtları da aynı şekilde hizmet vermeye devam edecek.Bakanlık yurtlarımız deprem sürecinde, depremin ilk anı itibarıyla milletimizin hizmetine sunuldu. Yurtlarımızı deprem nedeniyle mağduriyetleri engellemek için milletimizin emrine amade kıldık. Yurtlarımız birer lojistik merkezi olarak milyonlarca kap yemeğin pişirildiği, dağıtıldığı mekanlar olarak da hizmet etti.Bir yandan depremzede vatandaşlarımızı ağırlarken üniversitelerin aldığı kararlar doğrultusunda öğrencilerimize hizmet verdi. Dün itibarıyla üniversitelerin senato kararlarıyla hem yüz yüze hem online eğitim hibrit olarak yeni bir süreç başladı. Biz de bu yeni süreç çerçevesinde özellikle eğitime yüz yüze devam edecek gençlerimiz için üniversitelerin kararları doğrultusunda yurtlarımızı tekrar planladık. Onları kendi mekanlarına kavuşturmak için ilgili hazırlıkları yaptık. Dün itibarıyla süreç hızlı şekilde başladı. İnanıyorum ki gençlerimiz bu hibrit modelle birlikte onlar da planlamalarını yapıyorlar. Öğrencilerimiz bu anlamdaki yeni planlamaları takip edebilirler. Bakanlık olarak bu süreci birlikte yöneteceğiz.”20 Şubat'a kadar olan dönem için ücret ödeyenlerin ücretlerinin iade edilmesine karar verildi. Yurtlarda kalan öğrencilerin ücretlerini ödemeye devam etmeleri beklenmektedir.