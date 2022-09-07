EĞİTİM
07 Eylül 2022 - 11:42

KYK yurtları yerleştirme sürecinde bir ilk! Bakan Kasapoğlu duyurdu..

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK yurtlarının yerleştirme süreciyle ilgili açıklama yaptı. Üniversite eğitimine ilk başlayacak öğrencilerin durumlarının özellikle değerlendirildiğini söyleyen Bakan Kasapoğlu, yerleştirme sürecinde tarihin en yüksek yerleştirme oranına çıktıklarını söyledi.

EĞİTİM
07 Eylül 2022 - 11:42
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KYK yurtları yerleştirme sürecinde bir ilk! Bakan Kasapoğlu duyurdu..


Cebeci Site Yurdu'nda 2022- 2023 eğitim öğretim yılı yurt yerleştirme sonuçları ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt yerleştirme sürecinin dört aşamadan oluştuğunu anlattı. İlk yerleştirmelerde yüzde 80 gibi rekor bir kabul oranı elde ettiklerinden bahseden Kasapoğlu bütün başvuruların tamamen objektif ve dijital ortamda analiz edildiğini söyledi.

825 bin kişilik yurt altyapısının güvenlik ve temizlik açısından yüksek puan aldığını vurgulayan Bakan Muharrem Kasapoğlu, uygulama aşamasına başlandığında çalışmaları fazlara ayırdıklarını ilk kez gerçekleştirilen bu uygulamada ise yerleştirme sürecini 4 fazda tamamlayacaklarını ifade etti.



Mehmet Muharem Kasapoğlu

"Şimdiye kadarki en yüksek yerleştirme oranımıza ulaştık"

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, konuşmasında yıllık oranda en fazla talebin alınmasına rağmen ilk faz yerleştirmelerinde tarihin en yüksek yerleştirme oranını gerçekleştirdiklerini vurgulayarak birinci yerleştirmelerde yüzde 80'lik rekor karşılama oranına imza attıklarını söyledi.

Türkiye'nin sağladığı yurt hizmetlerinin dünyanın hiç bir ülkesinde olmadığından bahseden Bakan Kasapoğlu KYK yurtlarının dünyanın en güçlü yurt altyapısına sahip olduğunu belirtti. Geriye kalan 3 faz aşamasını ayrı ayrı aileler ve öğrenciler ile paylaşacağını dile getiren Bakan Kasapoğlu, ikinci faz çalışmasını önümüzdeki günlerde açıklayacağını kaydetti.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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