Cebeci Site Yurdu'nda 2022- 2023 eğitim öğretim yılı yurt yerleştirme sonuçları ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt yerleştirme sürecinin dört aşamadan oluştuğunu anlattı. İlk yerleştirmelerde yüzde 80 gibi rekor bir kabul oranı elde ettiklerinden bahseden Kasapoğlu bütün başvuruların tamamen objektif ve dijital ortamda analiz edildiğini söyledi. 825 bin kişilik yurt altyapısının güvenlik ve temizlik açısından yüksek puan aldığını vurgulayan Bakan Muharrem Kasapoğlu, uygulama aşamasına başlandığında çalışmaları fazlara ayırdıklarını ilk kez gerçekleştirilen bu uygulamada ise yerleştirme sürecini 4 fazda tamamlayacaklarını ifade etti.
EĞİTİM
07 Eylül 2022 - 11:42
KYK yurtları yerleştirme sürecinde bir ilk! Bakan Kasapoğlu duyurdu..
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK yurtlarının yerleştirme süreciyle ilgili açıklama yaptı. Üniversite eğitimine ilk başlayacak öğrencilerin durumlarının özellikle değerlendirildiğini söyleyen Bakan Kasapoğlu, yerleştirme sürecinde tarihin en yüksek yerleştirme oranına çıktıklarını söyledi.
EĞİTİM
07 Eylül 2022 - 11:42
EDİTOR
İlginizi Çekebilir