EĞİTİM
09 Mart 2023 - 15:35

KYK yurtlarında dönem ücreti ödemelerinin geri iadeleri yapılacak!

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda KYK yurtlarında 20 Şubat'a kadar yarıyıl öğrenim ücretini ödeyen öğrencilerin ödedikleri ücretlerinin geri iade edileceğini bildirdi. Kasapoğlu açıklamasının devamında depremden etkilenen öğrencilerin ücret ödemesi yapmayacaklarını da söyledi.

EĞİTİM
09 Mart 2023 - 15:35
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KYK yurtlarında dönem ücreti ödemelerinin geri iadeleri yapılacak!


Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren KYK yurt ücretleri hakkında bir duyuru yayınlayan Bakan Muharrem Kasapoğlu, duyurusunda 20 Şubat'a kadar yurtlara dönem ödemesi gerçekleştiren öğrencilere söz konusu ödemelerin ger verileceğini bildirdi.

KYK yurtlarında dönem ücreti ödemelerinin geri iadeleri yapılacak

KYK YURT ÜCRETLERİ GERİ VERİLECEK



Bakan Muharrem Kasapoğlu, resmi Twitter hesabı üzerinden yayınladığı paylaşımda 20 Şubat'a kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı KYK yurtlarında kalanların ücretleri geri iade edilecek. 20 Şubat'tan itibaren pansiyonda kalan gençlerimiz harç ödemeye devam edecekler, depremzedelerimiz artık herhangi bir ücret ödemeyecek." şeklinde ifadeler kullandı.

KYK yurtlarında dönem ücreti ödemelerinin geri iadeleri yapılacak

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