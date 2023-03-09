KYK yurtlarında dönem ücreti ödemelerinin geri iadeleri yapılacak!







KYK YURT ÜCRETLERİ GERİ VERİLECEK







Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren KYK yurt ücretleri hakkında bir duyuru yayınlayan Bakan Muharrem Kasapoğlu, duyurusunda 20 Şubat'a kadar yurtlara dönem ödemesi gerçekleştiren öğrencilere söz konusu ödemelerin ger verileceğini bildirdi.Bakan Muharrem Kasapoğlu, resmi Twitter hesabı üzerinden yayınladığı paylaşımda 20 Şubat'a kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı KYK yurtlarında kalanların ücretleri geri iade edilecek. 20 Şubat'tan itibaren pansiyonda kalan gençlerimiz harç ödemeye devam edecekler, depremzedelerimiz artık herhangi bir ücret ödemeyecek." şeklinde ifadeler kullandı.