SPOR
18 Eylül 2022 - 21:13

Larsen: 'Kolay bir galibiyet olmadı'

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Larsen, Gaziantep FK maçının ardından mitingdeki konuşmasında kolay bir galibiyet almadıklarını söyledi.

SPOR
18 Eylül 2022 - 21:13
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Larsen: 'Kolay bir galibiyet olmadı'

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup eden Trabzonspor'da savunma oyuncusu Larsen, maça kötü başladıklarını belirterek, "Maalesef maça kötü başladık. Yalnız kendi varlığımız his ettirebilmek için mücadele ettik. 3 puanı kazandığımız için mutluyuz ancak pek kolay olmadı" ifadelerine yer verdi.
Sakatlığı konusu ile ilgili olarak ise Larsen, "Avrupa'da oynadığımız maçtan sonra problem yaşamıştık, daha sonra tedavimi aldım ve deneme yaptık. Kendimi iyi hissettim ve takımın yanında olmak istediğimi söyledim. Sıkıntı olmadı. Aynı şekilde milli takımda da devam edeceğim" dedi.

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Haber Editörü
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