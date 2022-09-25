Kaza, Serinhisar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre; Denizli'den Antalya istikametine doğru giden Erkan Ramazan Ö. idaresindeki 64 DT 606 plakasına sahip otomobil, lastiğinin patlaması nedeniyle kontrolden çıktı ve ters şeride girdi. Kontrolsüz bir şekilde ilerleyen otomobil, Denizli istikametine doğru hareket halinde olan Mahmut Ü. idaresindeki 20 YA 611 plakasına sahip otomobille kafa kafaya çarpıştı.Atilla Özer
YAŞAM
25 Eylül 2022 - 07:51
Lastiği patlayan otomobil karşı şeride geçip dehşet saçtı: 1 bebek öldü, 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı
Denizli'de lastiğinin patlaması sonucu kontolden çıkan otomobilin karşı şeritteki araçla kafa kafaya çarpışması sonucu 1 bebek hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.
YAŞAM
25 Eylül 2022 - 07:51
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