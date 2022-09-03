Lastiği patlayan otomobil takla attı: 5 yaralı

Kaza, Ankara-Niğde otoyolu Ortaköy gişeleri yakınlarında oldu. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Niğde istikametine seyreden Derviş Y. (37) idaresindeki 17 ACR 232 plakasına sahip otomobil seyir halindeyken lastiği patladı. Lastiğin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan eşi Gülşah Y. (36) ile çocukları Hasan Hüseyin Y. (16), Çağrı Y. (8) ve Yunus Emre Y. (2) yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olayın gerçekleştiği yere sağlık ve polis ekipleri yollandı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma süreci başladı.