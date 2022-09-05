Lastiği patlayan sebze ve meyve yüklü kamyon kanala uçtu: 1 yaralı













Kaza Düzce-Zonguldak D-655 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzce'den Zonguldak istikametine hareket halinde olan sebze ve meyve yüklü Hasan G. idaresindeki 67 UC 961 plakasına sahip kamyonun Dadalı mevkiinde lastiği patladı.Lastiği patladıktan sonra sürücüsünün kontrolünden çıkan ve yol kenarındaki elektrik direğine çarpan kamyon, kanala uçtu. Kamyonun kasasında bulunan sebze ve meyveler de kanala saçılırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yollandı.Olay yerine ulaşan Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrasında sürücü Hasan G. bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza gerekçesi ile yola saçılan sebze ve meyveler bölgede bulunan vatandaşlar tarafından toplanırken, jandarma ekipleri kaza konusu ile ilgili inceleme başlattı.