Lavabo ve musluk kireçlerine son! Yüzlerce para harcamanıza gerek kalmadan mucizevi yöntem! Pis görüntü yerini parlaklığa bırakacak







KİREç LEKESİNİ TEMİZLEME YÖNTEMLERİ











Kireç birikintilerinin mutfak ve banyo musluklarına ve duş başlıklarına neden olduğu sorunuyla karşılaşan pek çok kişi, bakımlı ve temiz bir görünüm elde etmek için çeşitli yöntemler denemektedir. Ancak, inatçı kireçlerden kurtulmak bazen zor olabilir. Neyse ki, evde bulunan bazı malzemelerle bu sorunu etkili bir şekilde çözebilirsiniz.Karbonat, doğal bir temizlik malzemesi olarak musluk temizliğinde güvenle kullanabileceğiniz bir seçenektir. Bir fırça yardımıyla musluğa karbonat uygulayarak ovalayabilir ve ardından soğuk suyla durulayabilirsiniz. Bu işlem, kireç birikintilerinin yok olduğunu göreceğiniz bir sonuç sağlayacaktır.Limon, içerdiği asit sayesinde musluklarda biriken kireç ve tortuların temizlenmesinde etkilidir. Kullanılmış bir limonla muslukları ovalamak ekonomik ve pratik bir yöntemdir. Daha sonra musluğu soğuk suyla durulamayı unutmamalısınız. Musluğun daha parlak bir görüntüye sahip olması için durulama işleminden sonra bir bezle kurulama yapabilirsiniz. Beyaz sirke, temizlikte etkili olan diğer doğal malzemelerden biridir. Sirkeli su veya karbonatlı sirkeli su kullanarak musluk temizliği yapabilirsiniz. Sirke, asidik yapısı sayesinde kireç ve tortuların temizlenmesine yardımcı olur. Karbonat üzerine dökülen sirke, tepkime oluşturarak daha etkili bir temizlik sağlar ve aynı zamanda tıkanmış musluk filtrelerinin açılmasına yardımcı olur. Eğer musluğunuz altın veya bronz malzemeden yapılmış değilse, diş macunuyla temizlik yaparak parlaklık elde edebilirsiniz. Musluğa diş macunu uyguladıktan sonra yumuşak bir bezle ovalayarak temizleyebilirsiniz. Birkaç dakika süren ovalama işleminden sonra musluğu durulayarak ve kurulayarak güzel bir sonuç elde edebilirsiniz. Bu yöntemlerle, mutfak ve banyo musluklarınızdaki inatçı kireç birikintilerinden kurtulabilir ve temiz, parlak bir görünüm elde edebilirsiniz.