Lavabodan kötü koku geliyorsa çözümü çok basit! Sadece bir kaşık dökmek kokudan eser bırakmayacak







KÖTÜ KOKULARDAN KURTULMAK İÇİN BİR KAŞIK TUZLA GİDERLERİ TEMİZLEYİN! Ev sahiplerinin sık sık karşılaştığı bir durum olarak gösterilebilecek olan mutfak ve banyo giderlerinin tıkanması, son zamanlarda oldukça sık konuşulan bir konu haline gelmiştir. Yemek artıkları, yağlar ve diğer kirler giderlerin kötü kokmasına ve tıkanmasına neden olabilmektedir. Bununla birlikte, bu tıkanıklıklar nedeni ile tesisatçıların çağırılması ve bu tıkanıklığın giderilmesi için bir miktar para ödenmesi gerekiyor. Ancak temizlik ustaları göre, bu yöntem ile tesisatçıların aranmasına gerek kalmıyor.





TUZ KULLANIMI TIKANIKLIKLARI ÖNLÜYOR!

YÖNTEMİ UYGULAMAK OLDUKÇA BASİT!

Kötü kokuların önüne geçmek için tuz, beyaz sirke ve kabartma tozunun kullanılmasıyla mutfak ve banyo giderlerinin tıkanıklıklarının önüne geçebilirsiniz.Mutfak lavabolarındaki kötü kokular, yemek artıkları ve yağ kalıntılarından meydana gelebilmektedir. Banyolarda ise, saçların dökülmesi ve kirler banyo giderlerinin tıkanmasına ve üstelik çok kötü kokmasına neden olabilmektedir. Bu kötü kokular, tüm evdeki havayı kirleterek oldukça rahatsızlık veren bir durum haline dönüşebilmektedir. Temizlik ustaları tarafından önerilen bir yöntem olarak, mutfak ve banyo giderlerinin farklı nedenlerden dolayı tıkanmasının önüne geçmek amacı ile tuz kullanımı öneriliyor. Düzenli olarak tesisat temizliği için tuz kullanımı gerçekleştirilerek, yaşanabilecek tesisat sorunlarının önüne geçilmesi sağlanabiliyor.Gece gidere bir miktar tuz koyduktan sonra, sabah su ile gidere gönderilecek tuz sayesinde, banyo ve mutfak giderlerinin ömrü uzatılacaktır. Yarım bardak tuz üzerine bir bardak beyaz sirke ve kabartma tozu ekleyerek de giderlerin temizlenmesi sağlanabilir. Bu yöntem ile giderlerdeki tıkanıklıklar açılabilir ve kötü koku oluşumları da ortadan kaldırılabilir. Sonuç olarak, temizlik ustaları tarafından önerilen bu yöntemler, ev sahiplerinin tesisatçıları aramak zorunda kalmadan, mutfak ve banyo giderlerinin tıkanması ile ilgili problemlerine çözüm üretmesine yardımcı olabilmektedir. Böylece, kötü kokuların meydana gelmesi ve tüm evdeki havayı kirletmesinin önüne geçilmesi de sağlanabilecektir.