Kötü kokuların önüne geçmek için tuz, beyaz sirke ve kabartma tozunun kullanılmasıyla mutfak ve banyo giderlerinin tıkanıklıklarının önüne geçebilirsiniz.
YAŞAM
22 Şubat 2023 - 15:00
Lavabodan kötü koku geliyorsa çözümü çok basit! Sadece bir kaşık dökmek kokudan eser bırakmayacak
Mutfak ve banyolarda yer alan giderlerin tıkanması, bu alanlardaki pek çok şeyden meydana gelebilmektedir. Yemek artıkları, yağlar ve diğer kirler giderlerin kötü kokmasına ve tıkanmasına neden olabilir. Bu sorunun önüne geçmek için temizlik ustalarının önerdiği yöntem sayesinde sorun oluşmadan tedbir alabilirsiniz. İşte detaylar...
YAŞAM
22 Şubat 2023 - 15:00
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KÖTÜ KOKULARDAN KURTULMAK İÇİN BİR KAŞIK TUZLA GİDERLERİ TEMİZLEYİN! Ev sahiplerinin sık sık karşılaştığı bir durum olarak gösterilebilecek olan mutfak ve banyo giderlerinin tıkanması, son zamanlarda oldukça sık konuşulan bir konu haline gelmiştir. Yemek artıkları, yağlar ve diğer kirler giderlerin kötü kokmasına ve tıkanmasına neden olabilmektedir. Bununla birlikte, bu tıkanıklıklar nedeni ile tesisatçıların çağırılması ve bu tıkanıklığın giderilmesi için bir miktar para ödenmesi gerekiyor. Ancak temizlik ustaları göre, bu yöntem ile tesisatçıların aranmasına gerek kalmıyor. Mutfak lavabolarındaki kötü kokular, yemek artıkları ve yağ kalıntılarından meydana gelebilmektedir. Banyolarda ise, saçların dökülmesi ve kirler banyo giderlerinin tıkanmasına ve üstelik çok kötü kokmasına neden olabilmektedir. Bu kötü kokular, tüm evdeki havayı kirleterek oldukça rahatsızlık veren bir durum haline dönüşebilmektedir. Temizlik ustaları tarafından önerilen bir yöntem olarak, mutfak ve banyo giderlerinin farklı nedenlerden dolayı tıkanmasının önüne geçmek amacı ile tuz kullanımı öneriliyor. Düzenli olarak tesisat temizliği için tuz kullanımı gerçekleştirilerek, yaşanabilecek tesisat sorunlarının önüne geçilmesi sağlanabiliyor.
KÖTÜ KOKULARDAN KURTULMAK İÇİN BİR KAŞIK TUZLA GİDERLERİ TEMİZLEYİN! Ev sahiplerinin sık sık karşılaştığı bir durum olarak gösterilebilecek olan mutfak ve banyo giderlerinin tıkanması, son zamanlarda oldukça sık konuşulan bir konu haline gelmiştir. Yemek artıkları, yağlar ve diğer kirler giderlerin kötü kokmasına ve tıkanmasına neden olabilmektedir. Bununla birlikte, bu tıkanıklıklar nedeni ile tesisatçıların çağırılması ve bu tıkanıklığın giderilmesi için bir miktar para ödenmesi gerekiyor. Ancak temizlik ustaları göre, bu yöntem ile tesisatçıların aranmasına gerek kalmıyor. Mutfak lavabolarındaki kötü kokular, yemek artıkları ve yağ kalıntılarından meydana gelebilmektedir. Banyolarda ise, saçların dökülmesi ve kirler banyo giderlerinin tıkanmasına ve üstelik çok kötü kokmasına neden olabilmektedir. Bu kötü kokular, tüm evdeki havayı kirleterek oldukça rahatsızlık veren bir durum haline dönüşebilmektedir. Temizlik ustaları tarafından önerilen bir yöntem olarak, mutfak ve banyo giderlerinin farklı nedenlerden dolayı tıkanmasının önüne geçmek amacı ile tuz kullanımı öneriliyor. Düzenli olarak tesisat temizliği için tuz kullanımı gerçekleştirilerek, yaşanabilecek tesisat sorunlarının önüne geçilmesi sağlanabiliyor.
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