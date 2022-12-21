LaVar Ball yumdu gözünü, açtı ağzını...













Vasat oyuncu, üç çocuk babası ve yürüyen bir ego... LaVar Ball, verdiği tek demeçle bizleri 2017 yılına geri götürdü. Bu adamda da bu var işte; polemik yaratıyor.LaVar Ball, son 5 yılda hayatımıza giren ve arada bir verdiği demeçlerle sinir uçlarımızla oynayan bir figür. Filmi başa sarmak gerekirse, 1967 doğumlu LaVar Ball, 21 yaşında tek sezonluk kolej kariyerinin ardında basketbolu bırakıp Amerikan futboluna yöneliyor. Belki de kendisi adına en iyi kararı veriyor. Zira oynadığı kolej sezonunda istatistik olarak felaket bir yıl geçiriyor. Amerika futbolu oynadığı dönemde de vasatın üstüne geçemeyen Ball, 30 yaşına basmadan aktif sporculuk kariyerini noktaladı. Sporculuğuyla öne çıkamayan Ball, baba rolüyle hayatımızın merkezine girdi. Lonzo Ball'un draft olacağı yıl yaptığı röportajlarla oğlunun üzerindeki baskıyı iyice arttırmıştı. 2. sıradan Lakers'ın yolunu tutan Lonzo, daha sonra Anthony Davis'in Los Angeles'a gelmesi karşılığında Pelicans'a yollanan Lakers paketinde buldu kendini. Pelicans'tan Bulls'a derken şu anda sakatlıklarla uğraşıyor. LaVar'ın gurur duyacağı asıl isim ise ailenin küçüğü LaMelo. LaMelo Ball, Hornets gibi felaket bir camianın şu anda umutlarını bağladığı kişi. Babasının da onu Lakers'a yar etmeye niyeti yok. Zira LaVar Ball, "LaMelo asla Lakers'ta oynamayacak çünkü Lonzo'ya ne yaptıklarını hepimiz hatırlıyoruz" dedi. LaMelo bugün her NBA takımının isteyeceği bir oyuncu. Serbest kaldığı anda herkes onunla görüşmek ister. Hangi takıma gider bilemeyiz ama hangi takıma gitmeyeceğini artık biliyoruz.