Lavrov, ABD'ye Avrupa'daki nükleer silahlarını geri çek çağrısı yaptı!

Ukrayna'ya kaşrşı başlatılan askeri işgal girişim hakkında son değerlendirmeleri yapmak için basının karşısına geçen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yaptığı konuşmasında ABD'nin eski Sovyet ülkeleri üzerinde askeri tesisleri kurmaktan biran önce vazgeçmesi gerektiğini söyledi.
ABD'nin Avrupa ülkelerine kurduğu nükleer silahlarını artık geri çekmesinin zamanı geldiğini belirten Lavrov, ABD'nin bir çok Avrupa ülkesinde nükleer silah bulunmasının Rusya için kabul edilemez olduğunu vurguladı ve Ukrayna'da yaşanan bu durumda ortaya çıkan suç rejiminin Batılı hamilerinin yardım ve yataklığının bir sonucu olarak nitelendirdi.
Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silahların bulundurmasının önüne geçebilmek adına bütün önlemleri aldığını aktaran Lavrov, Rusya'da kara bazlı orta ve kısa menzilli füzelerin ne daha önce ne de şu anda bulunmadığını açıkladı.
ABD'nin Avrupa ülkelerine kurduğu nükleer silahlarını artık geri çekmesinin zamanı geldiğini belirten Lavrov, ABD'nin bir çok Avrupa ülkesinde nükleer silah bulunmasının Rusya için kabul edilemez olduğunu vurguladı ve Ukrayna'da yaşanan bu durumda ortaya çıkan suç rejiminin Batılı hamilerinin yardım ve yataklığının bir sonucu olarak nitelendirdi.
Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silahların bulundurmasının önüne geçebilmek adına bütün önlemleri aldığını aktaran Lavrov, Rusya'da kara bazlı orta ve kısa menzilli füzelerin ne daha önce ne de şu anda bulunmadığını açıkladı.