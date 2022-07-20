DÜNYA
20 Temmuz 2022 - 13:10

Law and Order dizi setinde yürekleri ağızlara getiren bir olay yaşandı! O isim hayatını kaybetti

Amerika'da çekilen ve tüm dünyada izlenme rekorları kıran Law and Order setinde yürekleri ağızlara getiren korkunç bir olay yaşandı. Sette çalışanlardan biri hayatını kaybetti. Tüm detaylar haberimizde.

DÜNYA
20 Temmuz 2022 - 13:10
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Law and Order dizi setinde yürekleri ağızlara getiren bir olay yaşandı! O isim hayatını kaybetti


Polisiye tutkunu insanların severek takip ettiği Law and Order dizisinin setinde korkunç bir olay yaşandı. Dizinin prodüksiyon ekibinde çalışan Johnny Pizarro hayatını kaybetti. Yaşanan olayın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Law and Order dizi setinde korkunç olay

Dizi ekibinde çalışan ve 31 yaşında olduğu öğrenilen Johnny Pizarro Brooklyn'de yapılan silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Dizi çekiminde olduğu ve bölgeyi boşaltıp araç parklarını düzenlemekle görevli olduğu, bu esnada ise aracına yaklaşan bir kişinin talihsiz çalışanı başından vurarak öldürdüğü öğrenildi.



Law and Order Dizi Seti Çalışanı Hayatını Kaybetti

Dizi sahnesi sanılmış

Johnny Pizarro 31 yaşında ve 3 çocuk babasıydı. Set çalışanları ve çevre halkı olayın şokunu atlatamadı. İlk başta dizi setiyle ilgili bir an olduğunu zanneden çevre halkı dizi sahneleri için böyle bir şey olduğunu, böyle korkunç bir olayın gerçek olabileceğine inanmadıklarını söylediler. Johnny Pizarro vurulduktan sonra tedavisi için hastaneye kaldırıldığı esnada hayata gözlerini yumdu.  

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
İlginizi Çekebilir
Havada panik anları! İntihar girişimi Meksika uçağını acil inişe geçirdi
Havada panik anları! İntihar girişimi Meksika uçağını acil inişe geçirdi
Hem pahalı hem riskli! Ülkeler uzay yatırımlarında yükselişe geçti
Hem pahalı hem riskli! Ülkeler uzay yatırımlarında yükselişe geçti
Son Haberler
Meclis yemek fiyatlarına zam mı geldi? 2022 güncel TBMM fiyat listesi
Meclis yemek fiyatlarına zam mı geldi? 2022 güncel TBMM fiyat listesi
Axel Tuanzebe kimdir? Tuanzebe kaç yaşında, hangi konumda oynuyor? Tuanzebe hakkında merak edilenler
Axel Tuanzebe kimdir? Tuanzebe kaç yaşında, hangi konumda oynuyor?...
Özel üniversiteler şaşırtmıyor! Tıp fakültelerinin 1 senelik ücretleri yok artık dedirtti
Özel üniversiteler şaşırtmıyor! Tıp fakültelerinin 1 senelik ücretleri...
ATV'nin Ebru Şahin'li Destan dizisinden şok karar! Final yapan diziler kervanına katılıyor
ATV'nin Ebru Şahin'li Destan dizisinden şok karar! Final yapan diziler...
Zam üstüne zam! Yüzde 100 zam haberi milyonlarca insanı şoka uğrattı
Zam üstüne zam! Yüzde 100 zam haberi milyonlarca insanı şoka uğrattı
Koroplast halka arz işlemleri başlattı! Koroplast talep toplama tarihleri ne zaman? Koroplast halka arz işlemleri hangi bankalardan yapılacak? Koroplast halka arz işlemleri...
Koroplast halka arz işlemleri başlattı! Koroplast talep toplama tarihleri...
Havada panik anları! İntihar girişimi Meksika uçağını acil inişe geçirdi
Havada panik anları! İntihar girişimi Meksika uçağını acil inişe...
Sahibinden sitesine neden girilmiyor? Sahibinden sitesi çöktü mü?
Sahibinden sitesine neden girilmiyor? Sahibinden sitesi çöktü mü?
Düğününe az kala koronavirüse yakalanan Demet Özdemir'den takipçilerini heyecanlandıran haber geldi!
Düğününe az kala koronavirüse yakalanan Demet Özdemir'den takipçilerini...
Gönül filmi ne zaman yayınlanıyor? Gönül filmi oyuncuları kimler? Gönül filmi ile ilgili tüm merak edilenler
Gönül filmi ne zaman yayınlanıyor? Gönül filmi oyuncuları kimler?...
Eski günlere geri mi dönüyoruz? Vaka sayıları artıyor! Fahrettin Koca uyardı
Eski günlere geri mi dönüyoruz? Vaka sayıları artıyor! Fahrettin...
Ev hanımlarına emeklilik müjdesi geldi! 25 sene evli kalmak şartıyla emekli olunabilecek
Ev hanımlarına emeklilik müjdesi geldi! 25 sene evli kalmak şartıyla...
Nilperi Şahinkaya'nın pembe bikinisiyle verdiği pozlar sosyal medyada ilgi odağı oldu
Nilperi Şahinkaya'nın pembe bikinisiyle verdiği pozlar sosyal medyada...
Metro hat duvarına aracıyla çarpan DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul hayatını kaybetti!
Metro hat duvarına aracıyla çarpan DSP Genel Başkan Yardımcısı...
Hakan Ural'ın annesi Ceyhan Cem kimdir, yaşıyor mu? Hakan Ural'ın annesi Ceyhan Cem hakkında bilgiler
Hakan Ural'ın annesi Ceyhan Cem kimdir, yaşıyor mu? Hakan Ural'ın...