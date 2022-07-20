Law and Order dizi setinde yürekleri ağızlara getiren bir olay yaşandı! O isim hayatını kaybetti







Law and Order dizi setinde korkunç olay







Dizi sahnesi sanılmış

Polisiye tutkunu insanların severek takip ettiği Law and Order dizisinin setinde korkunç bir olay yaşandı. Dizinin prodüksiyon ekibinde çalışan Johnny Pizarro hayatını kaybetti. Yaşanan olayın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.Dizi ekibinde çalışan ve 31 yaşında olduğu öğrenilen Johnny Pizarro Brooklyn'de yapılan silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Dizi çekiminde olduğu ve bölgeyi boşaltıp araç parklarını düzenlemekle görevli olduğu, bu esnada ise aracına yaklaşan bir kişinin talihsiz çalışanı başından vurarak öldürdüğü öğrenildi.Johnny Pizarro 31 yaşında ve 3 çocuk babasıydı. Set çalışanları ve çevre halkı olayın şokunu atlatamadı. İlk başta dizi setiyle ilgili bir an olduğunu zanneden çevre halkı dizi sahneleri için böyle bir şey olduğunu, böyle korkunç bir olayın gerçek olabileceğine inanmadıklarını söylediler. Johnny Pizarro vurulduktan sonra tedavisi için hastaneye kaldırıldığı esnada hayata gözlerini yumdu.