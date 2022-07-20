Polisiye tutkunu insanların severek takip ettiği Law and Order dizisinin setinde korkunç bir olay yaşandı. Dizinin prodüksiyon ekibinde çalışan Johnny Pizarro hayatını kaybetti. Yaşanan olayın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
DÜNYA
20 Temmuz 2022 - 13:10
Law and Order dizi setinde yürekleri ağızlara getiren bir olay yaşandı! O isim hayatını kaybetti
Amerika'da çekilen ve tüm dünyada izlenme rekorları kıran Law and Order setinde yürekleri ağızlara getiren korkunç bir olay yaşandı. Sette çalışanlardan biri hayatını kaybetti. Tüm detaylar haberimizde.
DÜNYA
20 Temmuz 2022 - 13:10