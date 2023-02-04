Lazere, ağdaya elveda deyin! Bu yöntemle istenmeyen tüylerden anında kurtulacaksınız: Rus kadınlarının özel tarifi!







DOĞAL BİR ŞEKİLDE TÜYLERİNİZDEN KURTULABİLİRSİNİZ







EVDE DOĞAL YÖNTEMLERLE TÜYLERİNİZİ AZALTIN

İSTENMEYEN TÜYLERDEN KURTULMANIN YOLLARI

İstenmeyen tüy sorununu çözmek isteyen kadınlar için Rus kadınlar, kendilerine özel tariflerini dünya ile paylaştı. Rus kadınların güzelliği, sadece genetik yapılarından değil, yapmış oldukları bakımlardan da kaynaklanır. Rus kadınlar istenmeyen tüylerden kurtulmak adına yapay çözümler aramak yerine doğal ve etkili bir yöntem uygulamaktadır. Bu yöntem sadece 2 malzemeyi içerir ve her evde bulunabilir. Bu malzemeler 2-3 avuç kuru ceviz kabuğu ve 1 su bardağı sudur.Ceviz kabuklarını yakın ve oluşan külleri kremsi bir kıvama getirmek için su ile karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı 12 saat bekletin ve istenmeyen tüyleri ortadan kaldırmak amacıyla kullanın. Oluşturduğunuz karışımı istenmeyen tüylerin üzerine hassas bir şekilde sürün ve 30 dakika bekleyin. Bu süreci 3 gün boyunca 3 kez tekrarlayın ve sonuçları görün. Ancak tüm tüylerin hemen dökülüp anında etki göstermesinin mümkün olmadığını unutmayın.Bu yöntemi uygularken üzerinde durmanız gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Ceviz kabuklarını açık bir alanda kontrollü bir şekilde yakın ve hem kendinize hem çevrenize zarar vermemeye özen gösterin. Hem kendinize hem de etrafınıza hasar vermemek için açık bir alanda yakmanız önerilir. Ateşe karıştırmayın ve sadece ceviz kabuklarını yakın.Eğer karışımı uygularken vücudunuzda yanık, kızarıklık veya diğer bir rahatsızlık fark edersiniz, acilen cildinizden tamamen temizleyin ve probleminiz bir süre devam ederse veya geçmezse, doktora görünün. Unutmayın ki bu karışım bilimsel olarak kabul gören bir tedavi yöntemi değildir. Hassas cildi olanlar veya alerjisi olanlar için bu binlerce yıl öncesine dayanan geleneksel yöntemi kesinlikle kullanmamaları önerilir. Güzellik arzusu ile sağlığı tehlikeye atmayın, çünkü sağlık güzellikten daha önemlidir. Bu durumda olanlar klasik yollarla değil, lazer epilasyon, ağda veya jilet gibi epilasyon yöntemlerine başvurması şiddetle önerilir.