SAĞLIK
25 Eylül 2022 - 10:30

Lazerle göz operasyonu yaptırırken dikkat: 'Kalıcı görme kayıplarıyla sonlanabilir'

Son yıllarda miyop, astigmat ve hipermetrop gibi problemlere karşı yapılan operasyonlara ilginin arttığını önemini vurgulayan Doç. Dr. Yusuf Yıldırım, “Son yıllarda kırma kusurları arttı, özellikle genç nüfusta bu gittikçe çoğalıyor. Excimer lazer ünitemizde başarıyla bu ameliyatları gerçekleştirmekteyiz.Ne yazık ki lazere uygun olmayan durumlarda hastaya lazer yapılırsa çok farklı hatta kalıcı görme kayıplarıyla sonlanabilecek durumlar ortaya çıkabilir, hastanın ısrarı burada belirleyici olmamalı” dedi

SAĞLIK
25 Eylül 2022 - 10:30
3 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Lazerle göz operasyonu yaptırırken dikkat: 'Kalıcı görme kayıplarıyla sonlanabilir'


Telefon, televizyon, bilgisayar gibi cihazlara fazla zaman bakılması, yakın odaklı şekilde ara vermeden çalışılması gibi durumların gözlerde birçok problemleri beraberinde getirebildiği dile getiriliyor. Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi gözde kırma kusurlarının tedavisinde kullanılan excimer lazer tedavisi de bu alanda öne çıkarken, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Yusuf Yıldırım lazer tedavisine ilişkin bilgiler verdi. Doç. Dr. Yıldırım, lazer uygulamalarının gerekli koşulları sağlayan bireylerde tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, bireye uygun olmamasına rağmen yapılan tedavilerin daha büyük problemleri beraberinde getireceğine vurgu yaptı.

“Gözde kırma kusurları da arttı"



Son yıllarda gözlerin ekran maruziyetinin artmasının sağlık sorunlarında artışa yol açtığını anlatan Doç. Dr. Yusuf Yıldırım, “Ne yazık ki özellikle son zamanlarda teknolojik cihazların hayatımıza girmesi, yakın odaklı çalışmaların artmasıyla birlikte kırma kusurları da arttı. Özellikle genç nüfusta bu gittikçe çoğalıyor. Kırma kusurları aslında sadece uzağı görememekten ibaret değil, farklı tipleri de var. Miyopi, hipermetropi, astigmatizma bu tip durumlarda özellikle uygun hastalarda refraktif cerrahi dediğimiz yani; lazer uygulamalarıyla birlikte genç hastalarda gözlükten bağımsız hale getirebiliyoruz. Burada oldukça önemli olan konu öncesinde güzel bir değerlendirme yapılması. Ne yazık ki bununla ilgili de toplumda bir duyarlılık oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Eğer gözlükten kurtulmak istiyorsa genç erişkinler veya erişkin hastalarımız öncelikle güzel bir hastanede, yeterli donanıma sahip tecrübeli hekimlerin bulunduğu merkezlerde güzel bir değerlendirmeden geçmeleri gerekiyor. Lazer yapamadığımız durumlarda hastaya da bunları açıklamak dile getirmek gerekiyor” dedi.

"Sıfırlama ameliyatı' tabiri çok doğru bir terim değil"

Gözlerdeki problemlerde lazerle tedavinin her hastaya uygulanamayacağını anlatan Doç. Dr. Yusuf Yıldırım, “Çok küçük yaşta bu tedavileri önermiyoruz, büyük ihtimalle 20'li yaşlardan sonra yaptığımız tedaviler. Bazı sistemik hastalığı olan, bazı göz hastalığı olan durumlarda da ek durumlar varsa onlara da önermiyoruz. Burada bir diğer önemli konu da gözdeki numaranın durmuş olması gerekiyor. Şayet durmamışsa ameliyattan sonra da başarı oranımız düşüyor. Bir yanlış izlenim de aslında herkes buna 'sıfırlama ameliyatı' ismini veriyor. Bu da aslında çok doğru bir terim değil. Lazer cerrahisi uygulayarak sıfırlı değerlere yaklaştırıyoruz onu ele geçirmeye yönelik adımlar atıyoruz. Excimer lazer uygulamalarını, lazer cerrahilerini uzun zamandan beri başarıyla yapmaktayız. Bu konuda çok teknolojik aletlerimiz ve tecrübeli bir hekim grubumuz bulunmakta. Uygun olan, şifa bulmak, gözlükten kurtulmak isteyen hastaları şayet uygunsalar başarıyla ameliyat ediyoruz, iyi sonuçlar alıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Doç. Dr. Yıldırım, gözlerde lazerle tedavinin geniş çaplı bir değerlendirmenin ardından yapılması gerektiğine vurgu yaparak, “Ne yazık ki lazere uygun olmayan durumlarda hastaya lazer yapılırsa çok farklı hatta kalıcı görme kayıplarıyla sonlanabilecek durumlar ortaya çıkabilir. Bu anlamda harika bir değerlendirme yapmak lazım. Hastanın ısrarı burada belirleyici olmamalı. Bu sadece kozmetik bir ameliyat değil, kaldı ki bazen uyguladığımız da yine de hastanın gözlük kullanabileceğini bu riskin olduğunu özellikle belirtmek gerekir. Uygun olmadığı halde farklı merkezlerde, farklı yerlerde yapılması önemli bir halk sağlığı problemini de beraberinde getirir. Bize başvurular yoğun, özellikle gençler arasında miyopi sıklığı arttı. Bu bağlamında bizde hastanemizde haftanın 2 günü excimer lazer ünitemizde başarıyla bu ameliyatları gerçekleştirmekteyiz. Özellikle vatandaşlarımızı teknolojik cihazlarla geçirilen vaktin kısıtlanması, çocukların ekran bağımlılığının azaltılması, yakın odaklı aktivitelerin belirli aralıklarla dinlenilerek yapılması gerektiği vurgusunu belirtmek isterim” şeklinde konuştu.

Hasibe Karadağ - Alper Suat Tutaşı
 

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Sağlık Bakanlığı en az 9 bin 105 TL maaşla 85 bin personel alımı yapıyor! KPSS şatı yok, kura yok!
Sağlık Bakanlığı en az 9 bin 105 TL maaşla 85 bin personel alımı yapıyor! KPSS şatı yok, kura yok!
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu: 'İstanbul’da palyatif yatak sayısı 800’ün üzerinde'
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu: 'İstanbul’da palyatif yatak sayısı 800’ün üzerinde'
Genetiğin şifreleri 400 farklı testle çözülüyor
Genetiğin şifreleri 400 farklı testle çözülüyor
Verdiği şifalarla sadece ölüme çare olmayan mucize bamya tohumunun faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız!
Verdiği şifalarla sadece ölüme çare olmayan mucize bamya tohumunun faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız!
'Türkiye’de yaklaşık 1 milyon alzheimer hastası olduğu tahmin ediliyor'
'Türkiye’de yaklaşık 1 milyon alzheimer hastası olduğu tahmin ediliyor'
Aşı karşıtı olduğu iddia edilen doktor canlı yayında konuştu
Aşı karşıtı olduğu iddia edilen doktor canlı yayında konuştu
Son Haberler
İspanya Başbakanı Sanchez Covid-19'a yakalandı
İspanya Başbakanı Sanchez Covid-19'a yakalandı
İstanbul’da dehşet anları kamerada: Şehir eşkıyaları öldüresiye dövdü
İstanbul’da dehşet anları kamerada: Şehir eşkıyaları öldüresiye...
Antalya’da aracını park etmeye çalışan adama komşu dayağı
Antalya’da aracını park etmeye çalışan adama komşu dayağı
Mahmutbey Gişeleri'nden kaçtı ama kameradan kaçamadı
Mahmutbey Gişeleri'nden kaçtı ama kameradan kaçamadı
Akrabalar arasındaki kavga kanlı bitti: 2 ölü
Akrabalar arasındaki kavga kanlı bitti: 2 ölü
Siren çalıp uyarı yapan ambulansa ısrarla yol vermedi
Siren çalıp uyarı yapan ambulansa ısrarla yol vermedi
Malatya Akçadağ'da bir aile yok oldu! TIR'la çarpışan ticari araçta 6 kişi hayatını kaybetti
Malatya Akçadağ'da bir aile yok oldu! TIR'la çarpışan ticari araçta...
Miss Turkey birincisi Nursena Say, estetik karşıtı çıktı: Botoks ve dolgum yok!
Miss Turkey birincisi Nursena Say, estetik karşıtı çıktı: Botoks...
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya geldi
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan ailelerle...
Kocasını kendi silahıyla vurarak öldürdü
Kocasını kendi silahıyla vurarak öldürdü
Köprüde araçlar birbirine girdi: 6 yaralı
Köprüde araçlar birbirine girdi: 6 yaralı
Evden çaldıkları kredi kartıyla alışveriş yapınca yakalandılar
Evden çaldıkları kredi kartıyla alışveriş yapınca yakalandılar
İbrahim Hatipoğlu: 'Kulübümüzle birlikte güzel projeler gerçekleştirmek için yönetim kurulu olarak hazırız'
İbrahim Hatipoğlu: 'Kulübümüzle birlikte güzel projeler gerçekleştirmek...
GSYİAD’da İbrahim Hatipoğlu yeniden başkan seçildi
GSYİAD’da İbrahim Hatipoğlu yeniden başkan seçildi
Elektrikli otolar yayılıyor
Elektrikli otolar yayılıyor