Lerzan Mutlu kimdir, nereli, yaşı kaç? Lerzan Mutlu biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Lerzan Mutlu, bu zamana kadar birçok şarkıya imzasını atarken aynı zamanda ekran yüzü olarak da bilinir. Magazin ve daha birçok programlarda sunuculuk yaparak kahkahalara neden olan eğlenceli isim Mutlu'nun yaşı merak edilmektedir. Peki, Lerzan Mutlu kaç yaşında? LERZAN MUTLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Mutlu, avukat baba ve ev hanımı annenin çocukları olarak hayatına devam etti. Eğitimine Erenköy ilkokulunda başladı ve Özel Kadıköy Kız kolejinde devam etti. Küçük yaşlarda babasını kaybeden Lerzan Mutlu zor dönemlerden geçmiştir. Lise eğitimini bitirdikten sonra İsviçre'de özel Üniversiteye giderek okumaya başladı. Fakat yaşadığı zorluklardan ötürü 6 ay sonra tekrar Türkiye'ye geri dönüş yaptı. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musukisi Devlet konservatuvarında okumaya başladı fakat burada da sonu aynı oldu. Okulunu bırakan Mutlu, 2005 yılında Asla Unutma dizisine yer alarak ekranlar tanıştı ve devamında şarkıları peş peşe geldi. LERZAN MUTLU ALBÜMLERİ 2001 – Karabüyü 2004 – Yar Dediğin Arar 2006 – Tam İsabet 2009 – Zirve 2011 – Kibrit 2013 – Oyuncu 2014 – Bizde Böyle