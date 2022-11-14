Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 10:16

Lerzan Mutlu kimdir, nereli, yaşı kaç? Lerzan Mutlu biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Güzelliği ve şarkılarıyla akıllarda kalan Lerzan Mutlu, şarkılarının yanı sıra program sunuculuğu da yaptı. Dile getirdiği yorumlarıyla hedef haline gelen Mutlu'nun kim olduğu merak ediliyor. Lerzan Mutlu kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 10:16
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Lerzan Mutlu kimdir, nereli, yaşı kaç? Lerzan Mutlu biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Lerzan Mutlu, bu zamana kadar birçok şarkıya imzasını atarken aynı zamanda ekran yüzü olarak da bilinir. Magazin ve daha birçok programlarda sunuculuk yaparak kahkahalara neden olan eğlenceli isim Mutlu'nun yaşı merak edilmektedir. Peki, Lerzan Mutlu kaç yaşında?

LERZAN MUTLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Mutlu, avukat baba ve ev hanımı annenin çocukları olarak hayatına devam etti. Eğitimine Erenköy ilkokulunda başladı ve Özel Kadıköy Kız kolejinde devam etti. Küçük yaşlarda babasını kaybeden Lerzan Mutlu zor dönemlerden geçmiştir. Lise eğitimini bitirdikten sonra İsviçre'de özel Üniversiteye giderek okumaya başladı. Fakat yaşadığı zorluklardan ötürü 6 ay sonra tekrar Türkiye'ye geri dönüş yaptı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musukisi Devlet konservatuvarında okumaya başladı fakat burada da sonu aynı oldu. Okulunu bırakan Mutlu, 2005 yılında Asla Unutma dizisine yer alarak ekranlar tanıştı ve devamında şarkıları peş peşe geldi.

LERZAN MUTLU ALBÜMLERİ

2001 – Karabüyü

2004 – Yar Dediğin Arar

2006 – Tam İsabet

2009 – Zirve

2011 – Kibrit

2013 – Oyuncu

2014 – Bizde Böyle

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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