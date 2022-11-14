Lerzan Mutlu, bu zamana kadar birçok şarkıya imzasını atarken aynı zamanda ekran yüzü olarak da bilinir. Magazin ve daha birçok programlarda sunuculuk yaparak kahkahalara neden olan eğlenceli isim Mutlu'nun yaşı merak edilmektedir. Peki, Lerzan Mutlu kaç yaşında?
Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 10:16
Lerzan Mutlu kimdir, nereli, yaşı kaç? Lerzan Mutlu biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Güzelliği ve şarkılarıyla akıllarda kalan Lerzan Mutlu, şarkılarının yanı sıra program sunuculuğu da yaptı. Dile getirdiği yorumlarıyla hedef haline gelen Mutlu'nun kim olduğu merak ediliyor. Lerzan Mutlu kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...
Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 10:16
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