YAŞAM
05 Eylül 2022 - 18:43

Levent Göktaş için iade talebi hazırlandı

Bulgaristan'da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Levent Göktaş hakim karşısına çıkarıldı. Göktaş'ın avukatı İvan İvanov, Bulgaristan-Türkiye sınırını yasadışı şekilde geçmekle suçlanan Göktaş hakkında, “Müvekkilim siyasi sığınma talebinde bulunacaktı” dedi.

YAŞAM
05 Eylül 2022 - 18:43
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Levent Göktaş için iade talebi hazırlandı


Geçtiğimiz hafta Bulgaristan'da yakalanan ve Bulgaristan-Türkiye sınırını yasadışı şekilde geçmekle suçlanan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından emekli Albay Levent Göktaş, hakim karşısına çıkarıldı. Svilengrad Bölge Mahkemesi binasına elleri kelepçeli getirilen Göktaş'ın daha önceden yarın sabah Haskova Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılacağı dile getirilmişti.

Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı Göktaş'ın avukatı İvan İvanov, Göktaş'ın geçen hafta cuma günü rutin polis kontrolü sırasında Svilengrad yakınlarında yakalandığını hatırlatarak, Türkiye'de siyasi nedenlerle arandığını ve işlemediği bir cinayetle suçlandığını söyledi.



Göktaş'ın siyasi sığınma talebinde bulunmak için vizesiz giriş yapabildiği yeşil pasaporta sahip olduğu halde tutuklanmamak için Bulgaristan'a kaçak geçtiğini belirten İvanov, müvekkilinin suçsuz olduğunu meydana çıkardı. Svilengrad Bölge Mahkemesi'ndeki duruşma devam etmektedir.

Türkiye Göktaş'ın iadesi için harekete geçti

Göktaş'ın yakalanmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iade talepnamesi Adalet Bakanlığı tarafından Bulgaristan'a gönderilmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na gönderildi.

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