Leyla ile Mecnun'un 'Ak Sakallı Dede'si Köksal Engür yaşamını yitirdi!













BÖBREK YETMEZLİĞİNDEN DOLAYI HAYATINI KAYBETTİ

İSMAİL KÖKSAL ENGÜR KİMDİR?

En son ekranların izlenme rekorları kıran dizilerinden ‘Leyla ile Mecnun’un ak sakallı dedesi olarak karşımıza çıkan ve milyonları kendisine hayran bırakan seslendirme sanatçısı ve duayen oyuncu İsmail Köksal Engür, 77 yaşında yaşamını yitirdi.İsmail Köksal Engür'un hayatını kaybettiğini oyuncunun yakın arkadaşı Cengiz Bozkurt sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.Cengiz Bozkurt, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Köksal Engür kardeşimizi böbrek yetmezliğinden dolayı oluşan komplikasyonlar nedeniyle kaybettik. Cenazesini yarın açıklayacağız. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum."1946 yılında Kars'ta doğan Köksal Engür, 10 yaşında TRT Ankara Radyosu'nun “Çocuk Vakti” programında kısa bir radyo programıyla meslek hayatına başlamıştır.Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Drama Bölümü 1969 mezunu olan sanatçı, öyküleme çalışmalarının temellerini attı ve TRT'nin programına katıldı. Ankara Halkevi, Sane 9, Ankara Duruşma Sahnesinde, Çağdaş Sane, Hodri Meydan Tiyatrosunda, Dolmen Tiyatrosunda, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosunda ve Ulusal Opera ve Bale Topluluğu gibi özel tiyatrolarda başarılı sanatçılar çalıştı. Film ve dizilerin yanı sıra tiyatroda da yer alan sanatçı Sünger Bob Kare Kısa adlı animasyon dizisinde Squitward'ı seslendirmiştir. 1999'da En İyi Erkek Oyuncu, 2002'de Müzikal veya Komedi'de En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini kazanan sanatçı, 205'te 16. Ankara Filminde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü almıştır. Robert De Niro ve Dustin Hoffman'ın yanı sıra Robin Williams gibi ünlü Hollywood yıldızlarını seslenfdiren Köksal Engür, Red Kit isimli çizgi filmde "Red Kit"i, Susam Sokağı adlı programda ise "Büdü" karakterini seslendirmiştir.