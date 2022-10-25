MAGAZİN
25 Ekim 2022 - 19:01

Leyla Lydia Tuğutlu bebeğine Türk-Alman karışımı bir isim verecek!

Ani bir kararla evlenen ve anne olmaya hazırlanan Leyla Lydia Tuğutlu, oğluna vereceği ismi açıkladı. Yarı Türk yarı Alman olan oyuncu, oğluna iki isim verecek.

MAGAZİN
25 Ekim 2022 - 19:01
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Leyla Lydia Tuğutlu bebeğine Türk-Alman karışımı bir isim verecek!


Güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, geçtiğimiz günlerde Almanya’da evlendiğini duyurarak hayranlarını şaşkına çevirmişti. Sessiz sedasız evlenen ve evliliğini sonradan açıklayan Leyla Lydia Tuğutlu, Ceyhun Ergin ile hayatını birleştirdiğini ve 6 aylık hamile olduğunu kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

Bebeğini kucağına almak için gün sayan ünlü oyuncu, oğluna vereceği ismi açıkladı.

Sessiz sedasız evlenmişti



Televizyon ekranlarında birçok yapımda rol alan Leyla Lydia Tuğutlu, Çağatay Ulusoy ile birlikte oynadığı Delibal fimiyle çok sevilmişti.  En son Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde rol alan oyuncu, kimselere haber vermeden Almanya’da Ceyhun Ergin ile evlendi. Evliliğinin ardından 6 aylık hamile olduğunu açıklayan ünlü isim, oğluna kavuşmak için gün sayarken oğluna vereceği ismi de hayranlarıyla paylaştı.

leyla kydia

Oğluna vereceği ismi açıkladı

Almanya Berlin’de doğan Leyla Lydia Tuğutlu, bebeğine “ Mete Felix “ adını verecek. İlk kez anne olma heyecanı yaşayan Tuğutlu, kişisel Instagram hesabı üzerinden yüzbinlerce takipçisiyle hamilelik günlerini paylaşıyor.

leyla lydia

Tuğutlu ayrıca hamilelik haberini de Instagram hesabından çok heyecanlı olduğunu söylemiş ve " Yeni bir dönem başlıyor bizim için. Güzel bir yolculuk. Yolu yarıladık bile. Hayatımıza hoş geldin canım oğlum “ ifadelerini kullanarak duyurmuştu.

Leyla Lydia Tuğutlu kimdir, kaç yaşında?

Leyla Lydia Tuğutlu, 29 Ekim 1989’da Berlin’de dünyaya geldi. Annesi Alman, babası Türk olan Tuğutlu, 5 yıl boyunca müzikal alanda dersler almıştır. bu sürede bir ajansta çalışmış ve üniversiteye başladıktan sonra konservatuvarı bırakarak mankenliğe başlamıştır. Halen İstanbul Üniversitesi Alman dili ve edebiyatı öğrencisidir.

Ekran kariyerine Es-Es dizisiyle başlamıştır. Karadayı dizisinde Kenan İmirzalıoğlu’nun kardeşi rolünü canlandırmış, Delibal filminde ise Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaşmıştır.

Leyla Lydia Tuğutlui Miss Turkey 2008 Güzellik Yarışması’nda birinci oldu. Türkiye’nin en güzel kızı seçilen Tuğutlu’nun tacını ünlü model Paris Hilton taktı. Hem modellik hem de oyunculuk yapan oyuncu son olarak Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde rol aldı.

2022 yılında Ceyhun Ergin ile Almanya’da dünyaevine girdi. Şimdilerde hamile olan güzel oyuncunun bir oğlu olacak. Oğluna “ Mete Felix “ adını verecek.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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