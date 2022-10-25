Leyla Lydia Tuğutlu bebeğine Türk-Alman karışımı bir isim verecek!

Güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, geçtiğimiz günlerde Almanya’da evlendiğini duyurarak hayranlarını şaşkına çevirmişti. Sessiz sedasız evlenen ve evliliğini sonradan açıklayan Leyla Lydia Tuğutlu, Ceyhun Ergin ile hayatını birleştirdiğini ve 6 aylık hamile olduğunu kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Bebeğini kucağına almak için gün sayan ünlü oyuncu, oğluna vereceği ismi açıkladı.
Sessiz sedasız evlenmişti
Televizyon ekranlarında birçok yapımda rol alan Leyla Lydia Tuğutlu, Çağatay Ulusoy ile birlikte oynadığı Delibal fimiyle çok sevilmişti. En son Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde rol alan oyuncu, kimselere haber vermeden Almanya’da Ceyhun Ergin ile evlendi. Evliliğinin ardından 6 aylık hamile olduğunu açıklayan ünlü isim, oğluna kavuşmak için gün sayarken oğluna vereceği ismi de hayranlarıyla paylaştı.
Oğluna vereceği ismi açıkladıAlmanya Berlin’de doğan Leyla Lydia Tuğutlu, bebeğine “ Mete Felix “ adını verecek. İlk kez anne olma heyecanı yaşayan Tuğutlu, kişisel Instagram hesabı üzerinden yüzbinlerce takipçisiyle hamilelik günlerini paylaşıyor.
Tuğutlu ayrıca hamilelik haberini de Instagram hesabından çok heyecanlı olduğunu söylemiş ve " Yeni bir dönem başlıyor bizim için. Güzel bir yolculuk. Yolu yarıladık bile. Hayatımıza hoş geldin canım oğlum “ ifadelerini kullanarak duyurmuştu.