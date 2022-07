Leyla Lydia Tuğutlu'dan hayranlarına güzel haber: 'Evlendim'

Leyla Lydia Tuğutlu evlendi







Tescilli güzel ve başarılı oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu yaklaşık 5 senedir ilişki yaşadığı sevgilisiyle dünya evine girdi. Leyla Lydia Tuğutlu, düğün hayali olmadığını ama bir kutlama yapabileceklerini söyledi. Leyla Lydia Tuğutlu'nun evlilik haberi ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.32 yaşındaki güzel oyuncu 2008 senesinde katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasında birinci olmuş ve ilk oyunculuk deneyimini Es-Es dizisinde yaşamıştı. Güzel ve başarılı oyuncu kendini Karadayı dizisinde Kenan İmirzalioğlu'nun kardeşi Songül karakterini canlandırarak kanıtlamıştı. Daha sonra Kiralık Aşk dizisine İz karakteriyle dahil olan güzel oyuncu Delibal filmindeki oynadığı rolü ile başarısına başarı katmıştı. Daha sonra ise Tatlı İntikam Dizisinde Pelin karakterine hayat vermiş ve daha sonra Kerem Bürsin ile başrolü paylaşarak Bu Şehir Arkandan Gelecek isimli dizide Derin karakterini canlandırmıştı. 2018 senesinde ise Kızım dizisinde Candan karakterini canlandırmış ve başrolü üstlenmişti. Leyla Lydia Tuğutlu hayranlarına güzel haberi verdi. 5 senedir ilişki yaşadığı meslektaşı Ceyhun Ergin ile dünya evine girdiklerini açıkladı. Leyla Lydia Tuğutlu biz o işi hallettik dedi.Çift yurt dışında evlendi. Tuğutlu şu sözleri söyledi; "Pandemiden önce zaten evlilik teklifi almıştım. Geçtiğimiz aylarda ise Almanya'da çok sakin olan bir düğün yapıp hızlıca evlendik geldik. Yani biz o işi hallettik." Güzel oyuncu müsait bir zamanda yakınlarıyla küçük bir kutlama yapabileceklerini de ekledi.Leyla Lydia Tuğutlu 29 Ekim 1989 tarihinde Berlin'de dünyaya gözlerini açmıştır. 2008 senesinde katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasında birinci olup güzelliğini tescillemiştir. Güzel oyuncunun babası Türk, annesi Alman olarak bilinmektedir. Üniversite eğitimine başlayan Tuğutlu, asıl ilgi alanının mankenlik ve fotomodellik olduğuna karar vererek konservatuvar eğitimini yarıda bırakmıştır.Güzel ve başarılı oyuncu iyi derecede Almanca, Türkçe ve İngilizce biliyor. Miss Turkey yarışmasında birincilik aldıktan sonra 12 Aralık 2008 tarihinde Güney Afrika'da düzenlenen Miss World yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir. Aynı zamanda güzel oyuncu 2005 senesinde Best Model of Turkey yarışmasında Best Promising seçilmiş ve 2006 senesinde Çin'de düzenlenen Miss Tourism Queen International'da Princess ödülünü aldı. 2007 Fashion TV Moda Ödülleri'nde ise Gelecek Vadeden Model ödülüne layık görülmüştür.