MAGAZİN
20 Temmuz 2022 - 22:21

Leyla Lydia Tuğutlu ve Ceyhun Ergin evlendi mi? Leyla Lydia Tuğutlu'dan şok açıklama!

Özel hayatı ile gündeme gelmeyen Leyla Lydia Tuğutlu katıldığı bir davette şok açıklamalarda bulundu. Uzun süredir aşk yaşadığı Ceyhun Ergin ile dünya evine girdiğini söyledi. Herkesi şoke eden bu açıklamadan sonra güzel oyuncu nikaha ait bir görüntü paylaşmadı. İşte ayrıntılar.

MAGAZİN
20 Temmuz 2022 - 22:21
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Leyla Lydia Tuğutlu ve Ceyhun Ergin evlendi mi? Leyla Lydia Tuğutlu'dan şok açıklama!


Güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu ve sevgilisi Ceyhun Ergin önceki akşam bir davette kameralar karşına geçti. Çift özel hayatları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Akıllara 'yoksa evlendiler mi?' soruları geldi.

Leyla Lydia Tuğutlu dünya evine mi girdi?

Güzel ve başarılı oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu önceki akşam bir lansmana katıldı. Uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Ceyhun Ergin ile ilgili 'Pandemi döneminden önce İtalya'da evlilik teklifi almıştım. Geçtiğimiz aylarda Almanya'da ailelerimizin ve dostlarımızın katıldığı bir düğünle evlendik. Türkiye'de de bir kutlama yapacağız. Ama şu anlık bir acelemiz yok' ifadelerini kullandı. Özel hayatı ile fazla gündeme gelmek istemeyen oyuncu düğün fotoğraflarını dahi paylaşmadı.



leyla lydia

Leyla Lydia Tuğutlu kim?

29 Ekim 1989 yılında Almanya Berlin'de dünyaya gelmiştir. Babası Türk, annesi Almandır. Türkiye'de ilkokul eğitiminin yanı sıra piyano eğitimini de almıştır. Beş yıl keman ve müzik eğitimleri alarak yarı zamanlı eğitimini tamamlamıştır.

Daha sonra modellik yapmıştır. Üniversite hayatına başlayınca konservatuvarı bırakmış ve manken ve fotomodelliğe yönelmiştir. İstanbul Üniversitesi'nde şuanda Alman Dili ve Edebiyat bölümünü okumaktadır. Oyuncu, çok iyi derecede İngilizce, Almanca bilmektedir.

Es-Es dizisinde İrem karakterine hayat vermiştir. Daha sonra sırasıyla Karadayı dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun kardeşi rolünde oynamıştır. Sevilen dizi Kiralık Aşk dizisinde İz karakterini hayat vermiştir. Yakışıklı ve başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy ile unutulmaz bir filme imza atmış ve Delibal filminde başrol oynamıştır. Tatlı İntikam dizisinde Pelin; Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinde Derin; Kızım dizisinde Candan karakterlerine hayat vermiştir.

leyla lydia tuğutlu

Güzellik yarışmasında birinci oldu

2008 Miss Turkey güzellik yarışmasında birinci olmuştur. Yarışmanın jürisi olan Paris Hilton güzellik tacını bizzat kendisi takmıştır. 12 Aralık 2008 tarihinde ise Güney Afrika'da yapılan Miss World yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir. 2005 yılında ise Best Model of Turkey yarışmasında 'Best Promising' seçilmiştir. Daha sonra Çin'de yapılan yarışmada 'Princess' ödülünün sahibi olmuştur. 'Gelecek Vadeden Model' ödülüne de layık görülmüştür.

EDİTOR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
İlginizi Çekebilir
Bir dönemin aranılan yüzü Tarık Tarcan, küçük dünyasının kapısını hayranları için araladı!
Bir dönemin aranılan yüzü Tarık Tarcan, küçük dünyasının kapısını hayranları için araladı!
Mauro İcardi’nin eşi Wanda Nara, tanga mayolu pozuyla tüm güzelliğini cesurca sergiledi!
Mauro İcardi’nin eşi Wanda Nara, tanga mayolu pozuyla tüm güzelliğini cesurca sergiledi!
Son Haberler
Ömer Faruk Başaran istifasıyla Ahmet Davutoğlu'nu yalnız bıraktı!
Ömer Faruk Başaran istifasıyla Ahmet Davutoğlu'nu yalnız bıraktı!
Emeklilik bekleyenlere müjde! Bakan Bilgin EYT açıklaması yaptı
Emeklilik bekleyenlere müjde! Bakan Bilgin EYT açıklaması yaptı
ABD Başkanı Joe Biden, kanser hastası olduğunu duyurdu!
ABD Başkanı Joe Biden, kanser hastası olduğunu duyurdu!
AFAD'dan son dakika duyurusu: Düzce, 4.2 şiddetinde sallandı!
AFAD'dan son dakika duyurusu: Düzce, 4.2 şiddetinde sallandı!
DSÖ'den korkutan uyarı: Koronavirüs alarm veriyor!
DSÖ'den korkutan uyarı: Koronavirüs alarm veriyor!
Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı tek maç mı, çift maç mı, rövanşı var mı? Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçının rövanş maçı ne zaman?
Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı tek maç mı, çift maç mı, rövanşı...
Son dakika: Koronavirüs vakaları tekrardan artış gösterdi. İlk tedbir kararları açıklandı!
Son dakika: Koronavirüs vakaları tekrardan artış gösterdi. İlk tedbir...
Masterchef Türkiye yarışmacısı Seyfullah Karagöz kimdir? 2022 Masterchef Seyfullah Karagöz
Masterchef Türkiye yarışmacısı Seyfullah Karagöz kimdir? 2022 Masterchef...
İstanbul'da 'Araplara özel gece kulübü' iddiası sosyal medyada büyük tepki topladı
İstanbul'da 'Araplara özel gece kulübü' iddiası sosyal medyada büyük...
Brad Pitt'in bir film galasına etekle katılması sosyal medyanın gündemine oturdu!
Brad Pitt'in bir film galasına etekle katılması sosyal medyanın gündemine...
Fenerbahçe Dinamo Kiev canlı yayın izleme linki
Fenerbahçe Dinamo Kiev canlı yayın izleme linki
Galatasaray transfer konusunda hız kesmiyor! O isim ile ilgili görüşmeler başladı
Galatasaray transfer konusunda hız kesmiyor! O isim ile ilgili görüşmeler...
Zamlı emekli maaş günlerini belirleyen tahsis numaraları nasıl öğrenilir? Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?
Zamlı emekli maaş günlerini belirleyen tahsis numaraları nasıl öğrenilir?...
MİT, Mavi kategori aramalarında yer alan 'Zerdeşt' kod adlı Savaş Çelik'e göz açtırmadı!
MİT, Mavi kategori aramalarında yer alan 'Zerdeşt' kod adlı Savaş...
Emekli vatandaşlara, anında karşılıksız 6.250 TL nakit ödeme! Başvuru için son gün 31 Ağustos..
Emekli vatandaşlara, anında karşılıksız 6.250 TL nakit ödeme! Başvuru...