Leyla Lydia Tuğutlu ve Ceyhun Ergin evlendi mi? Leyla Lydia Tuğutlu'dan şok açıklama!

Güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu ve sevgilisi Ceyhun Ergin önceki akşam bir davette kameralar karşına geçti. Çift özel hayatları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Akıllara 'yoksa evlendiler mi?' soruları geldi.Güzel ve başarılı oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu önceki akşam bir lansmana katıldı. Uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Ceyhun Ergin ile ilgili 'Pandemi döneminden önce İtalya'da evlilik teklifi almıştım. Geçtiğimiz aylarda Almanya'da ailelerimizin ve dostlarımızın katıldığı bir düğünle evlendik. Türkiye'de de bir kutlama yapacağız. Ama şu anlık bir acelemiz yok' ifadelerini kullandı. Özel hayatı ile fazla gündeme gelmek istemeyen oyuncu düğün fotoğraflarını dahi paylaşmadı.29 Ekim 1989 yılında Almanya Berlin'de dünyaya gelmiştir. Babası Türk, annesi Almandır. Türkiye'de ilkokul eğitiminin yanı sıra piyano eğitimini de almıştır. Beş yıl keman ve müzik eğitimleri alarak yarı zamanlı eğitimini tamamlamıştır. Daha sonra modellik yapmıştır. Üniversite hayatına başlayınca konservatuvarı bırakmış ve manken ve fotomodelliğe yönelmiştir. İstanbul Üniversitesi'nde şuanda Alman Dili ve Edebiyat bölümünü okumaktadır. Oyuncu, çok iyi derecede İngilizce, Almanca bilmektedir. Es-Es dizisinde İrem karakterine hayat vermiştir. Daha sonra sırasıyla Karadayı dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun kardeşi rolünde oynamıştır. Sevilen dizi Kiralık Aşk dizisinde İz karakterini hayat vermiştir. Yakışıklı ve başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy ile unutulmaz bir filme imza atmış ve Delibal filminde başrol oynamıştır. Tatlı İntikam dizisinde Pelin; Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinde Derin; Kızım dizisinde Candan karakterlerine hayat vermiştir.2008 Miss Turkey güzellik yarışmasında birinci olmuştur. Yarışmanın jürisi olan Paris Hilton güzellik tacını bizzat kendisi takmıştır. 12 Aralık 2008 tarihinde ise Güney Afrika'da yapılan Miss World yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir. 2005 yılında ise Best Model of Turkey yarışmasında 'Best Promising' seçilmiştir. Daha sonra Çin'de yapılan yarışmada 'Princess' ödülünün sahibi olmuştur. 'Gelecek Vadeden Model' ödülüne de layık görülmüştür.