Leyla Tanlar kimdir, hangi projelerde yer aldı? Leyla Tanlar biyografisi







Leyla Tanlar kimdir







Leyla Tanlar nerelidir

Leyla Tanlar projeleri

İnternet üzerinden en çok araştırılan ve hayatı merak edilen ünlü isimlerden biri de Leyla Tanlar oldu. Peki Leyla Tanlar kimdir, kaç yaşındadır? Leyla Tanlar ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Leyla Tanlar 13 Aralık 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açmıştır. İtalyan Lisesi'nde eğitim almıştır ve eğitimini Koç Üniversitesi Medya Planlama ve Görsel Sanatlar Bölümü'nde tamamlamıştır. 2020 senesinde üniversite eğitimini tamamlayan Tanlar, yan dal olarak Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü tamamlamıştır. Oyunculuk eğitimini Akademi 35 Buçuk'ta alan Tanlar 2014 senesinde ilk deneyimini Paramparça dizisinde yaşamıştır. Dizide canlandırdığı Cansu Gürpınar karakteri ile büyük bir beğeni toplamış ve yıldızı parlamıştır. Bu performansı ile Gelişim Üniversitesi En Çok Gelecek Vaat Eden Oyuncu Ödülü'ne layık görülmüştür. Daha sonra ise Mehmed: Bir Cihan Fatihi, Şahin Tepesi, Ferhat ile Şirin ve Kaçış dizilerinde yer aldı. Leyla Tanlar günümüzde Art İstanbul menajerlik bünyesinde çalışmaktadır.Leyla Tanlar'ın boyu 1.63 ve 48 kilogramdır. Burcu Yay'dır. Ayı zamanda İtalyanca, Almanca ve İngilizce'yi iyi derecede bilmektedir. Annesinin mesleği filologdur, Alman Dili ve Edebiyatı okumuş ve İTÜ Lisesi Almanca öğretmenliği yapmaktadır. Tanlar'ın babası ise uluslararası ticaret ile uğraşmaktadır. Tanlar'ın büyük abisi vardır, adı Levin Tanlar'dır. Anne tarafı Selanik göçmenidir. Akrabaları Floransa'da yaşamına devam etmektedir. Babaannesinin İtalyan vatandaşı olduğu bilimektedir. Magazin dünyasıda ise Genco Özak ile sevgili oldukları konuşulmaktadır. Tanlar'ın aktif şekilde sosyal medya kullandığı bilinmektedir. Twitter hesabında 60.200, Instagram hesabında ise 1 milyon 300 bin takipçisi vardır. Instagram adresi leylatanlaar, Twitter adresi ise leylatanlar olarak bulunmaktadır.Leyla Tanlar 2014 ve 2017 seneleri arasında Paramparça dizisinde Cansu Gürpınar karakterini, 2018 senesinde Mehmed: Bir Cihan Fatihi Esleme karakterini, 2018 senesinde Şahin Tepesi dizisinde Deniz Akdora karakterini, 2019 senesinde Ferhat ile Şirin dizisinde Şirin karakterini, 2022 senesinde Kaçış dizisinde Nevi karakterini ve son olarak 2022 senesinde Güzel Günler dizisinde Selma karakterini canlandırmıştır.