MAGAZİN
03 Eylül 2022 - 10:39

Leyla Tanlar kimdir, hangi projelerde yer aldı? Leyla Tanlar biyografisi

Ünlü oyucu Leyla Tanlar'ın hayatı ile ilgili merak edilenler internet üzerinde araştırılıyor. Peki Leyla Tanlar kimdir? Leyla Tanlar hangi projelerde yer aldı? Tüm detaylar haberimizde.

MAGAZİN
03 Eylül 2022 - 10:39
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Leyla Tanlar kimdir, hangi projelerde yer aldı? Leyla Tanlar biyografisi


İnternet üzerinden en çok araştırılan ve hayatı merak edilen ünlü isimlerden biri de Leyla Tanlar oldu. Peki Leyla Tanlar kimdir, kaç yaşındadır? Leyla Tanlar ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Leyla Tanlar kimdir

Leyla Tanlar 13 Aralık 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açmıştır. İtalyan Lisesi'nde eğitim almıştır ve eğitimini Koç Üniversitesi Medya Planlama ve Görsel Sanatlar Bölümü'nde tamamlamıştır. 2020 senesinde üniversite eğitimini tamamlayan Tanlar, yan dal olarak Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü tamamlamıştır. Oyunculuk eğitimini Akademi 35 Buçuk'ta alan Tanlar 2014 senesinde ilk deneyimini Paramparça dizisinde yaşamıştır. Dizide canlandırdığı Cansu Gürpınar karakteri ile büyük bir beğeni toplamış ve yıldızı parlamıştır. Bu performansı ile Gelişim Üniversitesi En Çok Gelecek Vaat Eden Oyuncu Ödülü'ne layık görülmüştür. Daha sonra ise Mehmed: Bir Cihan Fatihi, Şahin Tepesi, Ferhat ile Şirin ve Kaçış dizilerinde yer aldı. Leyla Tanlar günümüzde Art İstanbul menajerlik bünyesinde çalışmaktadır.



Leyla Tanlar Kimdir Kaç Yaşında

Leyla Tanlar nerelidir

Leyla Tanlar'ın boyu 1.63 ve 48 kilogramdır. Burcu Yay'dır. Ayı zamanda İtalyanca, Almanca ve İngilizce'yi iyi derecede bilmektedir. Annesinin mesleği filologdur, Alman Dili ve Edebiyatı okumuş ve İTÜ Lisesi Almanca öğretmenliği yapmaktadır. Tanlar'ın babası ise uluslararası ticaret ile uğraşmaktadır. Tanlar'ın büyük abisi vardır, adı Levin Tanlar'dır. Anne tarafı Selanik göçmenidir. Akrabaları Floransa'da yaşamına devam etmektedir. Babaannesinin İtalyan vatandaşı olduğu bilimektedir. Magazin dünyasıda ise Genco Özak ile sevgili oldukları konuşulmaktadır. Tanlar'ın aktif şekilde sosyal medya kullandığı bilinmektedir. Twitter hesabında 60.200, Instagram hesabında ise 1 milyon 300 bin takipçisi vardır. Instagram adresi leylatanlaar, Twitter adresi ise leylatanlar olarak bulunmaktadır.

Leyla Tanlar projeleri

Leyla Tanlar 2014 ve 2017 seneleri arasında Paramparça dizisinde Cansu Gürpınar karakterini, 2018 senesinde Mehmed: Bir Cihan Fatihi Esleme karakterini, 2018 senesinde Şahin Tepesi dizisinde Deniz Akdora karakterini, 2019 senesinde Ferhat ile Şirin dizisinde Şirin karakterini, 2022 senesinde Kaçış dizisinde Nevi karakterini ve son olarak 2022 senesinde Güzel Günler dizisinde Selma karakterini canlandırmıştır. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
İlginizi Çekebilir
Türk geni taşıyan Halsey’in İstanbul konserine sayıldı günler kaldı
Türk geni taşıyan Halsey’in İstanbul konserine sayıldı günler kaldı
Gülşen'den ev hapsi cezasına itiraz dilekçesi
Gülşen'den ev hapsi cezasına itiraz dilekçesi
Ünlü şarkıcı Gülşen'e üzücü haber! Gülşen için istenen ceza belli oldu...
Ünlü şarkıcı Gülşen'e üzücü haber! Gülşen için istenen ceza belli oldu...
İdo Tatlıses'ten şok boşanma kararı! İdo boşanıyor
İdo Tatlıses'ten şok boşanma kararı! İdo boşanıyor
Fethiye'de sahneye çıkan İzel, seyircileri korkuttu!
Fethiye'de sahneye çıkan İzel, seyircileri korkuttu!
Genco Erkal sahnede rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı! Genco Erkal'ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi
Genco Erkal sahnede rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı! Genco Erkal'ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi
Son Haberler
Mavi Sürgün dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu
Mavi Sürgün dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu
Galatasaray transfere hız verdi! Icardi'den sonra o isim taraftarı heyecanlandırdı
Galatasaray transfere hız verdi! Icardi'den sonra o isim taraftarı heyecanlandırdı
TOKİ sosyal konutlarının taksit tutarı belli oldu!
TOKİ sosyal konutlarının taksit tutarı belli oldu!
Çalışanlara müjdeli haber verildi! Maaş promosyonlarında artış yaşanacak
Çalışanlara müjdeli haber verildi! Maaş promosyonlarında artış...
Türk geni taşıyan Halsey’in İstanbul konserine sayıldı günler kaldı
Türk geni taşıyan Halsey’in İstanbul konserine sayıldı günler...
Çağlar Söyüncü, Süper Lig yolcusu
Çağlar Söyüncü, Süper Lig yolcusu
Kadıköy’de maçı 38 bin 802 taraftar izledi
Kadıköy’de maçı 38 bin 802 taraftar izledi
Pedro ilk golünü attı
Pedro ilk golünü attı
Fenerbahçe, 3 puanı 2 golle aldı
Fenerbahçe, 3 puanı 2 golle aldı
HES barajında erkek cesedi bulundu
HES barajında erkek cesedi bulundu
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlama
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlama
Teşkilat dizisinden bomba haber! Teşkilat dizisinin başrolü değişti! Teşkilat dizisinin yeni başrolü
Teşkilat dizisinden bomba haber! Teşkilat dizisinin başrolü değişti!...
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden 'Kız Kulesi' açıklaması
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden 'Kız Kulesi'...
Ambulans uçak 3 kişiyi Ankara ve Antalya'ya taşıdı
Ambulans uçak 3 kişiyi Ankara ve Antalya'ya taşıdı
Kanal D gündüz kuşağında değişikliğe gitti! İşte Kanal D gündüz kuşağı yayın akışı
Kanal D gündüz kuşağında değişikliğe gitti! İşte Kanal D gündüz...