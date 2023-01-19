Leziz muffinlerden biri fıstıklı! Hangisinin fıstıklı olduğunu sadece şahin gibi gözleri olan görüyor!







TEK FISTIKLI PASTAYI HEMEN BULABİLİR MİSİN? 15 SANİYE İÇİNDE BULANLARIN IQ PARAMETRESİ 118'İ GÖSTERİYOR!







FISTIKLI PASTAYI BULABİLİR MİSİN?

PASTANIN TAM ÜSTÜNE YERLEŞTİRİLMİŞ

İLK İPUCUNUZ GELDİ

SARI BİR ÇEMBERLE İŞARETLEDİK

Optik illüzyon görüntülerinde sıklıkla göremediğiniz ayrıntılar yanıltıcı olabilir. Ayrıntıları anlamak için konsantre olmalısınız. Bu tür görüntülere optik illüzyon denir. Her türlü optik illüzyon fotoğrafı şu anda sosyal medyada trend oluyor. İnternet kullanıcıları da bu tür görüntüleri inceleyerek sorulara cevap vermeye çalışıyor. Öte yandan, bu optik yanılsama sizin güçlü bir insan olduğunuzu kabul etmek için tasarlanmıştır.Bu optik yanılsama görüntüsü, pek çok pastanın olduğu bir kareyi gösteriyor. Özellikle bu günlerde bunun gibi bulmacalar çok ilgi görüyor, internet paylaşım rekorları kırıyor. Aşağıdaki fotoğrafta, kremalı pasta yer fıstığı ile tepesinde. Öncelikle fıstık bulmanın o kadar kolay olmadığını açıklığa kavuşturalım. Fıstıklı pastayı bulmak için görseli bırakıyorum.Bunun gibi gönderiler genellikle zihni ve gözleri ayrıntılı olarak incelemek için kullanılır. Şimdi fıstık aramaya başlayabilirsiniz.İlk olarak, resim geneline yerine, köşelere bakmaya başlayarak fıstıklı keki bulabilirsiniz.Fotoğrafın sağ alt köşesine iyi bakın. Aradaki farkı anlayabileceğiniz kanaatini almışsınız gibi görünüyor.Pastaların içinde tek fıstık olanı göremeyenler için sağ alt köşede fıstıklı pastanın olduğu yeri sarı daire içine aldık.