YAŞAM
03 Eylül 2022 - 12:44

Lezzeti Tescilli Tufanbeyli Fasulyesinde Festival Başladı

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde 1.

YAŞAM
03 Eylül 2022 - 12:44
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Lezzeti Tescilli Tufanbeyli Fasulyesinde Festival Başladı


Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 1. Geleneksel Tufanbeyli Fasulye Festivali coşkuyla başladı.


Tufanbeyli ilçesinde bu yıl ilk defa 2-4 Eylül tarihlerinde düzenlenen Geleneksel Tufanbeyli Fasulye Festivali açık hava sinema gösterimi ile başladı. Festival çerçevesinde Müslüm filmi açık hava sinemasında izleyiciyle buluştu.




Festivalde açılış konuşmasını yapan Tufanbeyli Belediye Başkanı Av. Remzi Ergü, fasulye diyarına doğal güzelliklerin iç içe olduğu, dayanışmanın ve kardeşliğin en iyi örneğinin yaşandığı, gönülleri birleştiren 1. Geleneksel Tufanbeyli Festivaline hoş geldiniz diyerek ilçede üretilen Tufanbeyli fasulyesinin markalaştığına vurgu yaparak üretimin arttığını kaydetti.


"Fasulye artık bizim dünya markamız oldu" diyen Ergü, “Fasulye demiyoruz Tufanbeyli Fasulyesi diyoruz. İki yıl önce başlattığımız proje ile Ticaret Bakanlığımızın ve Çukurova Kalkınma Ajansımızın, belediyemiz öncülüğünde bir fasulye markası oluşturup patentini aldık. Diğer barbunya, nohut ürünlerimiz de var. Coğrafi işaretli olan Beyaz Tufanbeyli Fasulyemiz ile ilçemizin kapılarını üretilen tarım ürünlerini dünya pazarına sunmak için hazırlıklarımız sürüyor. Eleme ve paketleme tesislerimizin kurulum çalışması hızla sürmekte” dedi.


"Bizler ulusal marketlerimizde yerimizi alacağız bunun için çalışacağız" diyen Ergü, “Tarlalarımız bu sene verimli bazı çiftçilerimiz 1'e 70 bazıları 1'100 vereceği söyleniyor. Tabi ki burada çiftçilerimiz çok emek veriyor. Ellerine emeklerine sağlık” ifadelerini kullandı.

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