Lezzetine aldanıp sakın yemeyin! Ani kalp krizi ve inmeye neden oluyor: Her mutfakta bulunan gizli katil!













YİYECEKLERİN İÇİNDEKİ ŞEKERE DİKKAT!

ŞEKER NEDEN TEHLİKELİ

Günümüzde uzmanların sağlığımız için en çok dikkat etmemizi söylediği şeker ve türevleri bugün insan sağlığını bozan en büyük etmenlerden biri. Şeker hakkında daha fazla bilgi ve bilimsel açıklamalar haberimizin devamında sizlerle...Sağlıklı bir hayat sürmek için bugün birçok tavsiye alıyoruz. Bunlardan en çok duyduklarımız sigara ve alkolden uzak durmak olsa da şeker de bunlarla birlikte ciddi bir tehdit oluşturuyor. Beslenmeye dikkat etmemek bugün birçok hastalığın oluşmasına neden oluyor. Yapılan çalışmalar günlük tükettiğimiz gıdaların obezite, kalp hastalıkları ve felç gibi rahatsızlıklara yakalanma oranımızı çok etkilediğini gösteriyor. Günümüzde en sık ölümlere neden olan rahatsızlıkların başında kalp hastalıkları geliyor. Yapılan araştırmalar nasıl daha sağlıklı olabileceğimizi ve bu hastalıklara yakalanma olasılığımızı nasıl düşürebileceğimizi açıklıyor. Son yapılan çalışmalarda şekerin kalp rahatsızlıklarında büyük bir neden olduğunu ortaya koyuyor.Normal koşullarda şeker vücudumuzun ihtiyacı olan düzenli alınması gereken bir karbonhidrattır. Fakat ihtiyacımız olan şeker sadece doğal şekerdir. Günümüzde çoğu hazır üretimli gıdada kullanılan şeker ise yapay üretim şekerdir. Vücudumuz bu şekeri doğal şeker gibi kullanamaz. İhtiyacı olan doğal şeker yerine sadece yapay şekerler ve tatlandırıcılar kullanmak başta bağırsaktaki mikrobiyom çeşitliliğini azaltır. Sonrasında da organların çalışmasında sıkıntılar ve birçok rahatsızlık görülmeye başlanır. Uzmanlara göre yetişkinler günde 30gr'dan fazla serbest yani doğal olmayan şeker almamalıdır, bu oran hemen hemen 7 küp şekere denk gelir. Blood Pressure UK ise günümüzde insanların sadece bir günde bunun onlarca katını vücutlarına aldığını ortaya koyuyor. Sadece bir kutu tatlandırıcı içecek bile bu seviyenin çok üzerinde şeker içeriyor. BMC Medicine dergisinde yayımlanan son çalışmalar gösteriyor ki şeker günümüzde çok ciddi olan birçok hastalığın riskini arttırıyor.İşte doğal şeker kaynaklarından bazıları: - meyveler ve sebzeler - süt ve süt ürünleri türevleri - bal ve türevleri - yulaf ezmesi ve türevleri - reçel ve marmelat türevleri - tahin ve pekmez türevleri ve daha birçok doğal besin içeriğinde doğal şeker barındırır.Oxford Üniversitesi Nuffield Nüfus Sağlığı Departmanında yapılan çalışmalara dayanarak Profesör Tim Key şunları söyledi: "Bu bulgular, sadece gazlı içeceklerin değil, genel olarak serbest şekerin, kardiyovasküler hastalık riskinin artmasıyla bağlantılı olduğunu gösteriyor. Tatlıya düşkün olanlar, çok daha sağlıklı olan meyvelerden serbest olmayan şeker alabilirler." Yapılan çalışmalar günlük yaşamınızda içeriğinde yapay şeker bulunan gıdaların veya tatlılarınıza kattığınız yapay şeker ve tatlandırıcıların sadece yarısının yerine doğal şeker ve tatlandırma yöntemleri kullanmanın birçok rahatsızlık riskinin düşeceğini gösterdi. Yapay şeker ve tatlandırıcı alımınızı azaltmak istiyorsanız, Blood Pressure UK bunları öneriyor: -Şekerli içecekleri su veya şekersiz seçeneklerle değiştirin -Eklenmiş şeker içeren kahvaltılık gevreklerden veya üstüne ekstra şeker eklemekten kaçının -Tost ekmeğinde reçel veya bal yerine ezilmiş muz kullanın -Makarna sosu gibi hazır soslardan kaçının (bunlara genellikle şeker eklenir) -Tahıl çubukları gibi görünüşte sağlıklı atıştırmalıkların içinde genellikle çok fazla ilave şeker olabileceğinden etiketleri kontrol edin.