Ton balığı severlere kötü haber geldi. Ton balığı makarnaların ve salataların vazgeçilmesi haline gelirken bazı ton balıkları sağlığı riske atıyor. Consumer Reports tarafından yapılan araştırmaya karşılık olarak hamile olan kadınların doğmamış çocuklarında bile büyük risk taşıdığı görüldü.
SAĞLIK
19 Şubat 2023 - 16:00
Lezzetli ve pratik diye sürekli yiyoruz! İçeriği zehirden farksız çıktı
Sağlıklı besinlerin başında gelen balık tüketimi önemli bir yere sahip olurken herkesin sevdiği o lezzet tehlikeli çıktı. En sık tüketilen balık çeşitlerinden olan ton balığının faydalarının yanı sıra öyle bir zararı çıktı resmen zehir. İşte, ton balığının içerisindeki yüksek oranda zehirli madde bulunuyor.
SAĞLIK
19 Şubat 2023 - 16:00