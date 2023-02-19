SAĞLIK
19 Şubat 2023 - 16:00

Lezzetli ve pratik diye sürekli yiyoruz! İçeriği zehirden farksız çıktı

Sağlıklı besinlerin başında gelen balık tüketimi önemli bir yere sahip olurken herkesin sevdiği o lezzet tehlikeli çıktı. En sık tüketilen balık çeşitlerinden olan ton balığının faydalarının yanı sıra öyle bir zararı çıktı resmen zehir. İşte, ton balığının içerisindeki yüksek oranda zehirli madde bulunuyor.

SAĞLIK
19 Şubat 2023 - 16:00
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Lezzetli ve pratik diye sürekli yiyoruz! İçeriği zehirden farksız çıktı
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Ton balığı severlere kötü haber geldi. Ton balığı makarnaların ve salataların vazgeçilmesi haline gelirken bazı ton balıkları sağlığı riske atıyor. Consumer Reports tarafından yapılan araştırmaya karşılık olarak hamile olan kadınların doğmamış çocuklarında bile büyük risk taşıdığı görüldü.

BAZI ÇEŞİTLERİ ZEHİR SAÇIYOR

Yapılan araştırmalara göre beş markadan 10 konserve ton balığı ürünü test edilirken alınan 30 örnekten konserve balıkların hepside daha yüksek cıva seviyelerinde sahip olduğu görüldü. Rapor üzerinden bazı konserve balık türlerinin, özellikle de hafif ve atlama çeşitlerinin cıva sevilerinin daha düşük olduğu gözlemlendi.



ton balığı zararları

BU KİŞİLER TON BALIĞI TÜKETMESİN

Tüketici Raporlarında Gıda Güvenliği Araştırma ve Test Direktörü James E. Rogers raporda, hamile insanlar için bu ton balıklarının tüketiminin riski daha da arttırdığı görüldü. Aynı zamanda çocuklar için olan sağlık riskleri arasında beyin fonksiyonlarında bozulma, koku kaybı ve gelişimsel gecikmelerle beraber merkezi sinir sisteminde de önemli etkileri bulunuyor. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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