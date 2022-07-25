LGS lise yerleştirme tercih sonuçları erişime açıldı! 2022 LGS yerleştirme sonuçları sorgulama ve nakil işlemleri

Lise eğitimlerini alabilmek için okul tercih sonuçlarını bekleyen milyonlarca öğrencinin heyecanlı bekleyişleri sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmi sitesinden erişime açtı. Bu kapsamda, öğrenciler ve velileri 2022 LGS lise yerleştirme sonuçlarının nereden ve nasıl öğrenilebileceği konusunda araştırma yapmaya başladılar. Yapılan duyuruda 2022 LGS sonuçlarının meb.gov.tr adresinden yayınlandığı bildirildi.
2022 LGS sonuçları sorgulama ve nakil işlemleri
Geçtiğimiz dönemde ortaokul ya da imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını başarı ile bitiren öğrencilerin lise eğitimleri için belirlenen okullarda, yine içerisinde belirlenmiş olan kontenjan sayılarına, puan üstünlüğüne ve tercihlerine göre yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek. Bu yerleştirme işlemleri ise il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından oluşturulan ortaöğretim kayıt alanları çerçevesindeki okullara öğrencilerin ikame ettikleri adresler, okulda aldıkları başarı puanı ve aynı zamanda devam-devamsızlık kriterlerinin göz önünde alınarak işlemleri tamamlanacak. Yerleştirmeye esas nakil sonuçları ise nakil dönemi sonrasında 01 Ağustos 2022 ve 08 Ağustos 2022 tarihleri arasında ilanı yapılacak. LGS sınavıyla ve aynı zamanda yerel yerleştirmeyle öğrenci kabul eden okullardan hiçbirisine yerleştirilmesi yapılamayan öğrenciler ise 'İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları'na başvuru yapacaklar ve bu okullara 09-17 Ağustos 2022 tarihleri arasında komisyonun yerleştirmeye esas başvurularıyla işlemleri tamamlanacak. Bu işlemler ise 19 Ağustos 2022 tarihide gerçekleşecek.