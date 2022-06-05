EĞİTİM
05 Haziran 2022 - 10:30

LGS maratonu heyecanlı başladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı başladı. Heyecanlı maratonda öğrenciler 75 dk ter dökecek

EĞİTİM
05 Haziran 2022 - 10:30
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LGS maratonu heyecanlı başladı
Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 236 bin öğrencinin 75 dakika ter dökeceği LGS sınavı sabah 09.30'da başladı. Sabahın erken saatlerinde kalkarak sınava yetişmeye çalışan öğrenciler erkenden yollara döküldü. Çok sayıda öğrencinin katıldığı Sınav 9:30’da başlarken veliler okulların önünde heyecanlı bir şekilde beklemeye başladı.
Öğrenciler tüm sene boyunca kendilerine vakit ayırmadan sınava çalışırken derece yapmak isteyen öğrenciler yoğun bir tempoyla tüm dönem çalıştı. 
Aileler tüm sene çalışan çocuklarıyla gurur duyarken çok fedakarlık yapıp emek döktüklerinin dile getirdiler. Çocukları için desteklerinin esirgemeyen aileler çocuklarının doğru adım atarak gelecekleri için iyi birer okula girmelerinin hayalinin kuruyor. 
Öğrencilerin heyecanlı ve ayrıca kaygılı oldukları görülürken tüm öğrenciler iyi birer puan alarak istedikleri okulla girmenin hayalini kuruyor. 

Türkiye genelinde yapılan merkezi sınava yaklaşık 1 milyon 236 bin öğrenci ter dökecek.Sınav 2 oturum halinde gerçekleşecek olup, Liselere Geçiş Sınavında (LGS) ilk oturumda Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden 50 soru için öğrencilere 75 dakika süre verilecek.
İkinci oturumda ise matematik ve fen soruları bulunurken öğrencilere 40 soruyu çözmeleri için 80 dakika verilecek.

 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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