EĞİTİM
07 Haziran 2022 - 12:17
Güncelleme: 07 Haziran 2022 - 12:17

LGS sınav sonuçları açıklandı mı? LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

5 Haziran 2022 Pazar günü 2 oturum olarak gerçekleşen LGS sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınava giren öğrenciler sabırsız bir şekilde sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. İşte MEB'den gelen açıklama...

EĞİTİM
07 Haziran 2022 - 12:17
Güncelleme: 07 Haziran 2022 - 12:17
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LGS sınav sonuçları açıklandı mı? LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Liseye Geçiş Sınavı( LGS) 5 Haziran 2022 Pazar günü yurt genelinde gerçekleşti. Sınava giren adaylar sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. 2 oturumdan oluşan sınavda lise hakkı kazanan öğrenciler hangi liseye gideceklerini, kaç puan alacaklarını merak ediyor? İşte detaylar...
LGS sonuçları açıklandı mı
LGS sınavı ne zaman açıklanacak? 
MEB yaptığı açıklamada 30 Haziran 2022 tarihinde  www.meb.gov.tr resimi sitesinden yayınlanacağını duyurdu. 
Sınava giren öğrenciler sonuç belgelerini posta yolu ile almayacaklar. 
EDİTOR
Tuğçe Kızıldemir
Tuğçe Kızıldemir
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