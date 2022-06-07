LGS sınav sonuçları açıklandı mı? LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Liseye Geçiş Sınavı( LGS) 5 Haziran 2022 Pazar günü yurt genelinde gerçekleşti. Sınava giren adaylar sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. 2 oturumdan oluşan sınavda lise hakkı kazanan öğrenciler hangi liseye gideceklerini, kaç puan alacaklarını merak ediyor? İşte detaylar...MEB yaptığı açıklamada 30 Haziran 2022 tarihinde www.meb.gov.tr resimi sitesinden yayınlanacağını duyurdu.Sınava giren öğrenciler sonuç belgelerini posta yolu ile almayacaklar.