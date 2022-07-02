LGS tercih dönemi tarihleri 2022...

Liselere Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce öğrenci gözünü tercih sürecine çevirdi. 2022 LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih kılavuzları da erişime açıldı. Gitmek istedikleri liseleri tercih edecek olan öğrenciler, tercih sürecinin ne zaman başlayacağını da araştırıyor. Peki, LGS Tercih Maratonu
ne zaman başlayacak? İşte yanıtı… Binlerce öğrencinin merakla beklediği LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemi de 4 Temmuz Pazartesi tarihinden itibaren başlayacak. 4 Temmuz’da başlayacak olan tercih dönemi 20 Temmuz’da sona tamamlanacak ve sonuçlar da 25 Temmuz tarihinde açıklanacak.
Görme sorunu yaşayan öğrenciler için, 2022 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu ve 2022 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu “sesli betimleme” özelliğiyle erişime açıldı. LGS sonuçlarına göre tercih yapacak olan öğrenciler 4 Temmuz ile 20 Temmuz saat 17:00 arası tercihlerini yapabilecek. Öğrenciler “http://meb.ai/eSb5NM” adresi üzerinden 2022 Yılı Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’na ulaşabilecekleri gibi, “http://meb.ai/JMduxd” adresi üzerinden de 2022 Yılı Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nun sesli betimlemeli haline ulaşabilirler.
Merkezi yerleştirme tercihleri
Merkezi sınavla öğrenci alacak olan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerini tercih edecek olan öğrencilerin merkezi sınav puanı üstünlüğü dikkate alınacak. Sınavla öğrenci alımı yapacak olan okullardan 10 tanesini öğrenciler tercih edebilecek. Bu okulların kontenjanları, tercih yapan öğrencilerin puan üstünlüğüne göre doldurulacak. Sınavla öğrenci alan liseleri tercih eden öğrencilerin merkezi puanları aynıysa, Okul Başarı Puanı (OBP), 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP)’nın üstünlüğü, 8. Sınıf devamsızlık sayısı, öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olanlar yerleştirilecek. Sınava giren bütün öğrenciler, yerel yerleştirme yapan okullara tercih etmek durumunda kalacak. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara tercih yapmayan öğrenciler merkezi sınavla öğrenci alan okullara da tercih yapamayacak. Özel ortaöğretim kurumlarına ve genel yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kayıt yaptıran öğrenciler de tercih yapamayacak. Tercih yapacak öğrenciler; merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullara, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara ve pansiyonlu okullara tercih yapabilecek. Merkezi sınav puanı olmayan öğrenciler, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okulları ve pansiyonlu okulları tercih edebilecek.
Yerel yerleştirme tercihleri
Öğrenciler öncelikli olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih edebilecek. Yerel yerleştirmede tercihleri sırasında ilk 3 okulu kayıt alanından seçme zorunluğu ile birlikte en fazla 5 okul tercihi yapılabilecek. Öğrenciler aynı okul türündense en fazla 3 okulu tercih edebilecek. Yerel yerleştirme tercihlerini yapıp kayıt işlemlerini de tamamlayan öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullara yapılacak tercih ekranından da en fazla 10 okulu seçebilecek. Bu öğrenciler ayrıca pansiyonlu okullardan da 5 okulu tercih edebilecek. Bu durumda öğrenciler toplamda 20 okul tercihinde bulunabilecek. Yerleştirme ekranındaki renkler ne anlama geliyor? Yerel yerleştirme tercih ekranında bulunan yeşil renk, öğrencilerin ikamet adreslerinin bulunduğu alanındaki kayıt yapabilecekleri okulları ifade ederken; mavi renk, komşu kayıt alanında bulunan okulları ve kırmızı renk ise bulundukları il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını ifade etmektedir.
Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Özel okullara kayıt yaptıran öğrenciler için tercih ekranı açılmayacak. Bu öğrenciler özel okul kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercih ekranları açılarak tercihte bulunabilecekler. Tercihlerin tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçları 25 Temmuz 2022 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak. Yurt genelinde merkezi sınav puanını dikkate alan 2 bin 323 lise, merkezi sınav puanıyla yerleştirme yapacak. Buna göre sınavla öğrenci alan okullara 192 bin 962 öğrenci yerleştirilecek. Ek olarak; Anadolu liselerine 65 bin 866 öğrenci, fen liselerine 38 bin 850 öğrenci, sosyal bilimler liselerine 10 bin 380 öğrenci, Anadolu imam hatip liselerine 39 bin 676 öğrenci, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 38 bin 190 öğrenci alınacak.
Tercih robotu da yenilendi!
2019 yılında öğrencilerin tercih süreçlerine yardım etmesi amacıyla kurulan tercih robotu, yüzdelik dilimlerine göre yenilendi. Buna göre, tercih yapacak olan öğrenciler tercih robotuyla istedikleri yüzdelik dilime göre hem il hem de ülke düzeyindeki okulların detaylarına ulaşabilecek. Tercih robotunda yer alan bilgiler 2021 yılına ait verilerdir.