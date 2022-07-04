EĞİTİM
04 Temmuz 2022 - 23:13

LGS tercihlerinde dikkat edilmesi gerekenler noktalar neler? Madde madde LGS terciginde dikkat edilmesi gerekenler ve LGS tercih kılavuzu

Liselere Geçiş Sistemi sınavında öğrencilerin nelere dikkat edilmesi gerektiği hususları haberimizde detaylı olarak yer verdik. LGS sınav sonuçlarının açıklanması ile milyonlarca öğrenci tercih yapmaktadır. LGS tercihlerinde öğrenciler nelere dikkat etmelidir? İşte ayrıntılar.

EĞİTİM
04 Temmuz 2022 - 23:13
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LGS tercihlerinde dikkat edilmesi gerekenler noktalar neler? Madde madde LGS terciginde dikkat edilmesi gerekenler ve LGS tercih kılavuzu


LGS tercih dönemi başladı. Sınav puanları ve okul yüzdeliklerine göre liselere kayıt olmanız mümkündür. Öğrencilerin geleceğini şekillendiren bu uygulamalarda dikkate alınması gereken birçok konu vardır. LGS tercihlerinde dikkat edilmesi gereken konular bulunmaktadır. LGS tercihlerindeki yapacağınız en ufak hata bile sizi kötü sonuca ulaştırabilir. Yüzdelik dilimin yükseleceği bilgiler arasında yer alıyor. Bu hususta dikkatli bir tercih yapılması gerekmektedir.

Yerel yerleştirme nedir?

Yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adreslerine göre bir liseye yerleştirilebileceği anlamına gelmektedir. Dolayısıyla burada önemli olan LGS'de elde edilen sonuç değildir.

Tercihten sonra değişiklik yapılabilir



Tercihlerden sonra tercih hakkınız devam etmektedir. Tercih günlerine kadar tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz.

Öncelik yüzdelik dilimler olsun

Konunun başında yer alan yüzdelik dilimler esas alınmalıdır. MEB sınavında 10 seçenek bulunmaktadır. Alanlar en doğru yüzdede listelenebilir ve en üstte listelenmelidir. Yani öncelik listesindeki 10 alandan 3 veya 4'ü en az yüzdelik dilimlerde yazılmalıdır.

LGS

Okullar araştırılmalı

Bu aşamada okullara bizzat gidip yerinde görmek araştırmak en önemlisi. Okula gidilip bakıldığında çevresi, okulu beğenip beğenmeyeceğiniz de yarar vardır. Sosyal medyadan da okulları takip edebilirsiniz. Tercih yapacağınız okullarla ilgili ne kadar çok bilgiye sahip olursanız sizin için daha avantajlı olacaktır.

Okul ulaşımına dikkat

Okula gidip gelmeniz kolay olacak yerleri tercih etmenizi tavsiye ederiz. Tercihlerinde ulaşım faktörünü de göz önünde bulundurmanız gerekmektedir.

LGS tercihler ne zaman açıklanır?

LGS tercih sonuçları 25 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak. Tercihler açıklandıktan sonra aylar süren koşuşturmalar sona erecektir.

EDİTOR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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