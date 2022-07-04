LGS tercihlerinde dikkat edilmesi gerekenler noktalar neler? Madde madde LGS terciginde dikkat edilmesi gerekenler ve LGS tercih kılavuzu







Yerel yerleştirme nedir?

Tercihten sonra değişiklik yapılabilir







Öncelik yüzdelik dilimler olsun

Okullar araştırılmalı

Okul ulaşımına dikkat

LGS tercihler ne zaman açıklanır?

LGS tercih dönemi başladı. Sınav puanları ve okul yüzdeliklerine göre liselere kayıt olmanız mümkündür. Öğrencilerin geleceğini şekillendiren bu uygulamalarda dikkate alınması gereken birçok konu vardır. LGS tercihlerinde dikkat edilmesi gereken konular bulunmaktadır. LGS tercihlerindeki yapacağınız en ufak hata bile sizi kötü sonuca ulaştırabilir. Yüzdelik dilimin yükseleceği bilgiler arasında yer alıyor. Bu hususta dikkatli bir tercih yapılması gerekmektedir.Yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adreslerine göre bir liseye yerleştirilebileceği anlamına gelmektedir. Dolayısıyla burada önemli olan LGS'de elde edilen sonuç değildir.Tercihlerden sonra tercih hakkınız devam etmektedir. Tercih günlerine kadar tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz.Konunun başında yer alan yüzdelik dilimler esas alınmalıdır. MEB sınavında 10 seçenek bulunmaktadır. Alanlar en doğru yüzdede listelenebilir ve en üstte listelenmelidir. Yani öncelik listesindeki 10 alandan 3 veya 4'ü en az yüzdelik dilimlerde yazılmalıdır.Bu aşamada okullara bizzat gidip yerinde görmek araştırmak en önemlisi. Okula gidilip bakıldığında çevresi, okulu beğenip beğenmeyeceğiniz de yarar vardır. Sosyal medyadan da okulları takip edebilirsiniz. Tercih yapacağınız okullarla ilgili ne kadar çok bilgiye sahip olursanız sizin için daha avantajlı olacaktır.Okula gidip gelmeniz kolay olacak yerleri tercih etmenizi tavsiye ederiz. Tercihlerinde ulaşım faktörünü de göz önünde bulundurmanız gerekmektedir.LGS tercih sonuçları 25 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak. Tercihler açıklandıktan sonra aylar süren koşuşturmalar sona erecektir.