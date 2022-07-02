LGS tercihlerinde yerel yerleştirme nedir, merkezi yerleştirme nedir? LGS merkezi ve yerel yerleştirme nasıl yapılacak?







Yerel yerleştirme ve merkezi yerleştirme arasındaki farklar nelerdir?

Yerel yerleştirme ne demektir?











Yerel yerleştirme kriterleri nelerdir?

Yerel yerleştirme tercihi nasıl yapılır?

Yerel yerleştirme ile sınavsız okul listeleri açıklandı mı?

Öğrencilerin adreslerine yakın liselere yerleştirilmesine yerel yerleştirme denmektedir. Merkezi yerleştirme ve yerel yerleştirme arasındaki farkların neler olduğu araştırılıyor. Öğrencilerin sınav puanının olmaması durumunda yerel yerleştirme ile evlerine yakın adreslerdeki liselere yerleştiriliyor. İşte merak edilen konu hakkındaki tüm detaylar…Liseye başlayacak olan öğrenciler merkezi yerleştirme ya da yerel yerleştirme ile okullara kayıt yaptırmaktadır. Öğrencilerin sınav puanının olmaması ya da yetersiz puan alması durumunda evlerine en yakınlarındaki liselere yerleştirilmektedir. Bu duruma ise yerel yerleştirme denilir. Ancak puanına göre tercih yapan öğrenciler ise merkezi yerleştirme ile okulları yerleşmektedir. Yerel yerleştirme ile yakın illerdeki okullara ya da komşu ilçelerde bulunan sınavsız öğrenci kabul eden okullara tercih yapabilirler.Yerel yerleştirme sistemine göre öğrenciler ikamet ettikleri yere yakın liselere yerleşirler. Yerel yerleştirme ile öğrenci alımı yapan okullarda yerleştirme işlemi, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından belirlenen kontenjana göre yapılır. Yerel yerleştirme sisteminde sadece öğrencilerin ikamet adresleri göz önünde bulundurulmaz. Bunun için bazı kriterler geçerlidir.Yerel yerleştirme sistemi ile liselere yerleşecek olan öğrencilerden istenen kriterler şu şekildedir: 1-Öğrencilerin ikamet adresleri 2-Okul başarı puan üstünlüğü (6, 7 ve 8'inci sınıf seviyesinde alınan yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması ile elde edilen ve virgülden sonra dört basamak yürütülen puandır) 3-8. sınıf özürsüz devamsızlık gün sayısı azlığıYerel yerleştirme sistemi ile okullara yerleşecek öğrenciler üç grupta incelenir. Buna göre merkezi sınav puanı ile öğrenci alan, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olarak ayrılmaktadır. Sınava katılan ve merkezi sınav puanı olan bütün öğrenciler yerel yerleştirme ile alan okulları tercihlerde bulunabilecek. Yerel yerleştirme ile tercih yapmayan öğrenciler merkezi sınavla öğrenci alımı yapan okullara ya da pansiyonlu okullara tercih yapamayacak. Özel okullara ya da yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemi yapan öğrenciler de tercih yapamayacak. Merkezi sınava katılmayan öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ve pansiyonlu okullara tercih yapabilecekler. Öğrenciler ilk önce yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara tercih yapabilecek. Yerel yerleştirmede yer alan okulları ilk 3 tercihte bulunan öğrenciler en fazla 5 okul tercihi yapabilecek. Yapılan tercihler de aynı okul türünden sadece 3 okul seçilebilir. (Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi)Yerel yerleştirmeyle öğrenci alımı yapan okullara tercih işleminin ardından merkezi sınav sistemine göre öğrenci alan okullardan en fazla 10 okul tercihi yapabilecek. Bununla birlikte pansiyonlu okulları tercih listelerine eklemek isteyen öğrenciler ise en fazla 5 okul olarak toplam 20 okul tercihi yapabilecekler. Yerel yerleştirme ekranında yeşil renk öğrencilerin ikamet adresine yakın bulunan okulları gösterirken mavi renk ise komşu kayıt alanında yer alan okulları göstermektedir. Kırmızı renkle gösterilen okullar ise il içinde diğer alanlarda yer alan ya da il dışında ki okulları göstermektedir. Bakanlık tarafından açılan takvime göre özel ortaöğretim kurumları kayıtları ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullar 30 Haziran 2022 tarihinden itibaren kayıt almaya başlayacaktır. Kayıtlar 16 Temmuz 2022 tarihinde tamamlanacak. Özel okullara kayıt yaptırmış olan öğrenciler için tercih ekranı açılmayacaktır. Ancak öğrencilerin kayıt süresi içerisinde özel okullardaki kayıtlarını iptal ettirmesi durumunda tercih yapabilecek.Liseler için yerel yerleştirme ile yerleşmek isteyen öğrencilerin kayıt yaptırabilecekleri okulların listeleri açıklandı.