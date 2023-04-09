LGS'ye girecek öğrenciler dikkat! Bakan flaş kararı açıkladı: O konular çıkarıldı!













Son zamanlarda Kahramanmaraş depremlerinin etkileri devam ederken, Bakan Özer İstanbul'da depremzedelerle bir araya gelerek LGS ve okulların güçlendirilmesi konusunda açıklamalar yaptı. Özer, her şartta eğitime devam anlayışıyla deprem bölgesinde LGS sınavına hazırlanan öğrenciler için özel çalışmaların devam ettiğini belirtti. Ayrıntılar haberimizde... Özellikle bölgedeki çocukların zorlu bir dönemden geçtiğinin altını çizen Özer, LGS sınavında bu yıl ikinci dönem konularının yer almayacağını ve depremzede öğrencilerin daha az zorlanacağı bir sınav ortamı sağlanacağını açıkladı. Ayrıca, İskenderun'a gelen 'Karadeniz Lifeship Rauf Bey' gemisi ise LGS sınavı ve YKS'ye hazırlanan depremzede öğrencilere tahsis edildi. 3 bin 205 Destekleme ve Yetiştirme Kursu'nda 129 binden fazla öğrenciye eğitim verildiğini dile getirdi.Bakan Özer, öğretmenlerin nakilleriyle ilgili iki şart koyduklarını belirterek, eşi veya çocuğunu kaybeden öğretmenlere ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerinin sağlık sorunu olan öğretmenlere nakil konusunda kolaylık sağladıklarını ifade etti. Ayrıca, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da ilçe atamalarını başlattıklarını ve atamalarda ilçedeki öğretmenlerin dezavantajlı olmaması için çalıştıklarını söyledi. Özer, okulların güçlendirilmesi konusuna da değinerek, yıkılması gereken tüm binaları boşalttırdıklarını ve okulların güçlendirilmesiyle ilgili meblağ konusunda bir limitleri olmadığını belirtti. Depremden önce çalışmaları hızlandırdıklarını ve bu sayede birçok okulun yıkılmasını önleyebildiklerini vurguladı. İstanbul'daki okulların altına yapacakları sığınak ve depo alanlarıyla ilgili çalışmaların başladığını dile getirdi. Ayrıca, özel okulların binalarının da sağlamlığının önemli olduğuna dikkat çeken Özer, bazı üniversitelerden rapor beklemelerine rağmen maliyetinin fazla ve uzun zaman alması nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kendilerine raporlar konusunda destek vereceğini açıkladı. Bu kapsamda, 6 özel okulun binasının riskli bulunduğunu belirterek kapandığını ifade eden Özer, açık olan okulların binalarında risk olmadığını ancak herhangi bir ihtimale karşı raporları yenilemelerini ve gerekirse binalarını güçlendirmelerini istediklerini söyledi.