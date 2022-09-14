Libya'nın güneyindeki Sebha kentinde dün bir akaryakıt deposunda patlama meydana geldi. Olay yerine birden fazla ilk yardım ve itfaiye ekipleri yollandı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, patlamada 17 kişinin yaralandığı bildirildi.Geçtiğimiz ay Libya'nın Bint Baya bölgesinde bir akaryakıt tankerinin devrilmesinin ardından meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetmiş, 51 kişi ise yaralanmıştı.
DÜNYA
14 Eylül 2022 - 09:05
Libya'da akaryakıt deposunda patlama: 17 yaralı
Libya'nın Sebha kentinde akaryakıt deposunda meydana gelen patlamada 17 kişi yaralandı.
DÜNYA
14 Eylül 2022 - 09:05
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